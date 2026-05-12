Voluntarios del Banco Popular Dominicano, en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, realizaron una jornada de trabajo en la comunidad de Duzón, municipio de Yaguate, mediante la cual se construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y se remozó una cancha deportiva, con la participación de alrededor de 200 personas.

Las acciones las llevaron a cabo 95 colaboradores del Voluntariado Popular, 20 representantes de Hábitat Dominicana y 50 miembros de la comunidad. Beneficiarán directamente a cinco familias, que reciben las cinco viviendas remozadas, y también a 825 personas de Duzón, que contarán con una nueva cancha para practicar deportes, contribuyendo de este modo a mejorar la cohesión social del entorno comunitario.

Alianza para mejorar la calidad de vida

La alianza entre el Banco Popular y Hábitat para la Humanidad República Dominicana inició en 2023 y desde entonces la organización financiera está ayudando a recuperar 200 viviendas, instalando nuevos pisos y elevando sus condiciones de habitabilidad.

Estas intervenciones permiten que familias de comunidades vulnerables y que enfrentan limitaciones habitacionales puedan residir en espacios más seguros, dignos y saludables, lo cual fortalece el bienestar colectivo.

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En el contexto de esta colaboración, el Popular ha destinado US$ 200,000 al programa de Hábitat para la Humanidad “100 mil Pisos Para Jugar”. La iniciativa de esta organización global sin fines de lucro se centra en sustituir pisos de tierra o en mal estado por superficies de concreto.

Con esta mejora se contribuye directamente a reducir riesgos de enfermedades, elevar la seguridad en los hogares y promover condiciones de vida más saludables para los integrantes de las familias beneficiarias.

Impacto social y comunitario

Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso institucional de la organización financiera con el desarrollo humano y social del país.

“Un piso firme puede parecer un cambio sencillo, pero representa salud, seguridad y bienestar para una familia. Significa menos enfermedades, mayor tranquilidad y un hogar más digno. Y cuando una comunidad fortalece sus espacios de encuentro, también fortalece su esperanza, su sentido de pertenencia y su futuro”, expresó la ejecutiva.

En tanto, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, expresó que la alianza demuestra el valor del trabajo conjunto entre la comunidad, el sector privado y la sociedad civil para generar impactos positivos concretos y tangibles para las personas.

“Cada pala de material que carguen, cada carretilla que trasladen y cada hora de su tiempo representa salud, estabilidad y dignidad para una familia. Porque cuando cambiamos un piso, no solo transformamos una vivienda: transformamos la vida de quienes la habitan”, indicó.

Los voluntarios se distribuyeron en equipos de 15 personas que trabajaron en cada una de las viviendas intervenidas, apoyados por ingenieros y personal técnico de Hábitat para la Humanidad.

De manera paralela, 20 voluntarios adicionales se hicieron cargo del acondicionamiento de la cancha comunitaria, ubicada a 650 metros del punto principal de la actividad.

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