Economía y finanzas para jóvenes que construyen

En el fin de semana tuve la oportunidad de participar en la primera Conferencia de Emprendimiento de Búscatela, una plataforma inspirada por el talentoso joven Isaac Acevedo Tavarez, que busca ayudar a los jóvenes a salir adelante a través del conocimiento, empoderándolos con asesoría y consultoría para construir su propio camino. El encuentro reunió a más de 700 jóvenes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), y allí compartí la conferencia “Finanzas para los que no se quedan atrás”. Este artículo recoge sus ideas centrales para la audiencia más amplia del periódico.

Tres principios que cambian todo en 90 días

Primero, págate primero. Es la regla más vieja de las finanzas y la más ignorada. Cuando entra el dinero de un trabajo, una mesada, un proyecto, lo primero es separar para uno mismo, antes de gastar nada. No es lo que sobra: es lo que se aparta antes. Empezar con un 20 % y subirlo cuando se agarra el ritmo, y lo ahorrado se invierte.

Segundo, vive bajo lo que ganas. Lo que hunde a la gente joven es comprar para impresionar a otros, financiar lujos con tarjeta, cambiar el celular cada año y las suscripciones que no se usan. Ningún video viral compite con la libertad de no deber nada.

Tercero, construye tu fondo de emergencia en tres niveles: un primer escudo de RD$ 10,000; luego un mes de gastos cubiertos; y finalmente entre tres y seis meses, donde empieza la libertad real. Sin escudo, no hay batalla. Sin emergencia, no hay inversión.

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La verdadera inversión para los jóvenes: cerebro, cuerpo, relaciones y dinero

Aquí está el corazón de lo que les dije a los jóvenes, y lo que más me importa repetir: la inversión de verdad no se parece a la que venden las redes. Antes de hablar de instrumentos, hay cuatro inversiones que rinden más que cualquier acción, y se hacen en este orden.

1. Tu cerebro. Estudia, lee, toma cursos, aprende un oficio nuevo cada año. El conocimiento se compone igual que el dinero, y su retorno tiende al infinito. Quien deja de formarse a los 21 se queda en los 21.

2. Tu cuerpo. Salud, sueño, alimentación, deporte. Un cuerpo sano genera dinero; un cuerpo enfermo lo gasta. Las decisiones que se toman entre los 17 y los 30 sobre cómo se duerme, cómo se come y cuánto se mueve uno determinan treinta años de calidad de vida y un pedazo enorme del presupuesto familiar de los próximos cuarenta.

3. Tus relaciones y amistades. Tu red profesional, tu familia y tus amigos reales valen más que cualquier acción de bolsa. Las oportunidades que abren las personas no se compran: se ganan con palabra cumplida, trabajo bien hecho y reputación construida en el tiempo. La generosidad temprana ayudar al compañero, al vecino, al cliente, es la inversión con el ROI más alto que existe, y casi nadie lo ve a tiempo.

4. Tu dinero. Solo después de invertir en las tres anteriores tiene sentido hablar de instrumentos. Rendimientos realistas entre 6 % y 12 % anual con certificados financieros, fondos del mercado de valores dominicano regulado por el SIMV e instrumentos de renta fija. Las criptomonedas, si acaso, no más de un 5 % del patrimonio invertible y nunca con dinero prestado.

¡Cerebro, cuerpo, relaciones y dinero: en ese orden. Saltarse uno es construir sobre arena!

A los muchachos les advertí sobre los “gurús” financieros de redes. Las banderas rojas son siempre las mismas: prometen duplicar el dinero en 30 días, aparecen en Lamborghini en cada video, ofrecen un curso “rebajado” de US$ 2,000 a US$ 97 y hablan de criptos secretas que solo ellos conocen. Si alguien promete un atajo, ese atajo no lleva a ninguna parte.

Diversifica ingresos y construye tu marca. Un solo sueldo es un cable flojo: si se rompe, uno se cae. Por eso enseño lo que llamo, con humor, “multipluripicoteo”: varias fuentes de ingreso, en tres niveles. Inmediato: freelance, tutorías, marketplaces, redes sociales. Mediano: negocio digital, productos digitales, contenido monetizable. Largo: ETF, fondos SIMV, renta inmobiliaria, regalías. La pieza final es la marca personal, que hoy se construye en público con cuatro pasos: encuentra lo que ya sabes; publica con constancia, no con perfección; aporta antes de vender; y multiplica por canales. Tu mejor inversión sigues siendo tú.

Lo que me llevo de Búscatela

Salí de UNICARIBE convencido de que esta generación de jóvenes que tiene hambre de respuestas serias. La cantidad de jóvenes que se quedaron preguntando al final, la calidad de lo que preguntaban y la energía de la plataforma que ha levantado Issac Acevedo Tavarez hablan por sí solos. Búscatela está bajando el conocimiento financiero al lugar y al lenguaje donde los muchachos viven. A todos los que estuvieron allí, y a quienes leen hoy: páguense primero, vivan bajo lo que ganan, construyan su fondo de emergencia, e inviertan en ustedes cerebro, cuerpo, relaciones, dinero, en ese orden.

El éxito no es un golpe de suerte; es una paliza de disciplina.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más