Unigold niega tener concesiones, inversiones o interés minero en la Cordillera Septentrional

La empresa Unigold Inc., a través de su dirección en República Dominicana, rechazó informaciones que la vinculan con actividades mineras en la Cordillera Septentrional, al asegurar que no posee concesiones, inversiones ni solicitudes vigentes en esa área del país. El interés del pasado ya no existe, dijo.

En una comunicación dirigida a autoridades y a actores comunitarios y religiosos, la compañía sostuvo que las versiones difundidas sobre su presunta presencia en la Cordillera Septentrional no se corresponden con la realidad jurídica ni operativa de la empresa.

Unigold Inc. insistió en que no mantiene ni ha tramitado recientemente derechos mineros en esa región, y que tampoco contempla desarrollar proyectos futuros en ese territorio.

Negación de vínculos con otra sociedad comercial

La empresa también se refirió a las referencias públicas que la asocian con la firma Veritrixi Holdings, S. R. L., indicando de manera categórica que no existe ni ha existido relación corporativa, participación accionaria o interés conjunto entre ambas entidades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Documentación oficial como respaldo

Como parte de su posición, la compañía afirmó haber remitido una certificación emitida por la Dirección General de Minería, documento que —según sostiene— acredita la inexistencia de derechos mineros a su favor en la zona mencionada.

Las declaraciones de Unigold Inc. se producen en medio de un debate más amplio sobre la actividad minera en la Cordillera Septentrional, una región donde organizaciones comunitarias y sectores ambientales han expresado preocupaciones recurrentes sobre posibles impactos ecológicos.

Este tipo de controversias suele reavivar el escrutinio público sobre la transparencia en los procesos de concesiones mineras en República Dominicana, así como sobre la necesidad de información verificable en el debate ambiental.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más