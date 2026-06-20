Tres décadas de ferias no se improvisan. La Cámara de Comercio y Producción de La Vega anunció esta semana la trigésima edición de Expo Vega Real, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Vega Country Club, bajo el lema "El corazón deportivo y comercial del país, late en La Vega". La dedicatoria al Ministerio de Deportes y Recreación, en la gestión del ingeniero Kelvin Cruz, llega en un año que difícilmente podría ser más oportuno: la República Dominicana se prepara para ser sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el evento deportivo regional más importante del hemisferio.

Una feria que sobrevivió a tres décadas de turbulencias

Treinta años de continuidad en el sector empresarial dominicano no son un dato menor. Expo Vega Real nació en 1996 como una apuesta del empresariado vegano por visibilizar el potencial productivo de una provincia que históricamente ha competido en las sombras con Santiago y Santo Domingo.

Odil Morilla, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, lo dijo sin rodeos en el acto de presentación: "Alcanzar tres décadas con la celebración de un evento multisectorial no solo enorgullece a la institución que presido, sino que es una clara señal de la unidad y visión del sector empresarial vegano".

Lo que no dijo el comunicado oficial, pero el historial de la feria confirma, es que esa continuidad atravesó crisis económicas, pandemia, cambios de gobierno y al menos cuatro recesiones sectoriales. Que Expo Vega Real siga en pie a los 30 años es, en sí mismo, una noticia.

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La presidencia recae en el sector privado con peso propio

Este año la conducción del evento quedó en manos de Icelsa García de Medrano, de la empresa Heriberto Medrano Holding Group, una firma que ha acompañado la feria desde sus primeras ediciones. La elección no es simbólica: el Holding Group representa uno de los grupos empresariales con mayor arraigo en la región del Cibao y su participación activa en la organización señala que el sector privado vegano apuesta con capital propio, no solo con discursos.

El deporte como eje: una dedicatoria con contexto

La decisión de dedicar la trigésima edición al Ministerio de Deportes y Recreación no es un gesto protocolario. Ocurre en un momento en que la gestión de Kelvin Cruz acumula 51 obras deportivas entregadas en menos de dos años —polideportivos, techados y centros multiusos distribuidos en todo el país— y en que el Gobierno dominicano ha invertido RD$893 millones en la preparación de atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, según datos del propio Miderec.

"El corazón deportivo y comercial del país, late en La Vega".

Lema oficial de Expo Vega Real 2026

La Vega tiene razones históricas para reclamar ese título. La provincia ha sido cuna de figuras del atletismo, el béisbol y el boxeo dominicano, y su infraestructura deportiva ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Enmarcar la feria en ese contexto es una jugada de posicionamiento territorial inteligente: La Vega no quiere ser solo el corredor agrícola del Cibao, quiere ser también un referente deportivo nacional en el año en que el país recibe la mirada del continente.

Qué se puede esperar del evento

Más de 150 empresas e instituciones

García de Medrano proyecta que la edición 2026 reúna más de 150 empresas privadas e instituciones públicas, con pabellones comerciales, stands de exhibición y ruedas de negocios. El programa incluye:

Conferencias magistrales con el influencer y empresario Juan Roberto Musa , la comunicadora Pamela Sued y la psicóloga Melissa Pol

, la comunicadora y la psicóloga Muestras gastronómicas y actividades familiares

Cabalgatas y presentaciones artísticas

Ciclo de charlas sobre emprendimiento y negocios

Seguridad reforzada

La organización anunció un despliegue de cámaras de vigilancia en todo el recinto ferial, un componente que en ediciones anteriores generó cuestionamientos por la afluencia masiva de público en un espacio de acceso relativamente abierto.

La feria se celebra a diez días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya antorcha ya recorre el país —pasó por Santiago el 7 de junio y por el Congreso Nacional en mayo. Ese calendario no es una coincidencia incómoda: es una oportunidad que los organizadores deberían aprovechar para conectar la agenda comercial de la feria con el impulso turístico y económico que genera el evento deportivo regional. Si Expo Vega Real logra capitalizar ese momento, la trigésima edición podría ser la más relevante de su historia. Si no, será una feria más con buenas intenciones.

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