Santo Domingo Oeste tiene un problema que nadie en el Gran Salón de Barna Management School dijo en voz alta esta semana: es uno de los municipios con mayor actividad industrial del país y, al mismo tiempo, uno de los que menos ha traducido esa riqueza en bienestar para sus residentes. La presentación de la Expo Feria Destino Oeste —que se celebrará del 27 al 30 de agosto en el Club Julio Sauri— fue, en ese sentido, tanto un lanzamiento como un diagnóstico implícito.

Un territorio con activos que no se articulan

Santo Domingo Oeste no necesita que le expliquen su potencial. Lo tiene. La Zona Industrial de Herrera, uno de los polos manufactureros más antiguos y densos del país, opera en su territorio. Los corredores logísticos que conectan el Gran Santo Domingo con el interior del país pasan por ahí. La infraestructura existe.

Lo que no ha existido, según los organizadores de la iniciativa, es una plataforma que conecte a los actores que operan en ese ecosistema: empresas, instituciones públicas, universidades, emprendedores e inversionistas que muchas veces coexisten en el mismo territorio sin hablarse.

"Los territorios más exitosos son aquellos que logran conectar sus capacidades y coordinar esfuerzos alrededor de una visión compartida. El potencial de Santo Domingo Oeste ya existe; lo que corresponde ahora es articularlo y convertirlo en oportunidades para su gente." — Leandro Mieses, portavoz de Expo Feria Destino Oeste

Lo que propone la feria

La primera edición del evento se realizará en el Club Julio Sauri, avenida Luperón casi esquina Cayetano Germosén, bajo el lema "Conectando industria, empresas y oportunidades".

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La agenda de cuatro días incluirá:

Conferencias magistrales y paneles sobre industria, logística, nearshoring, economía circular y atracción de inversiones

sobre industria, logística, nearshoring, economía circular y atracción de inversiones Ruedas de negocios y mentorías para emprendedores y PYMES

para emprendedores y PYMES Talleres especializados en formalización empresarial, acceso al crédito, compras públicas y comercio exterior

en formalización empresarial, acceso al crédito, compras públicas y comercio exterior Pabellones comerciales e institucionales con stands de exhibición y espacios de networking multisectorial

con stands de exhibición y espacios de networking multisectorial Sesiones sobre transformación tecnológica y competitividad logística

El componente de PYMES es uno de los ejes centrales: la feria apunta explícitamente a la formalización y escalamiento de pequeñas y medianas empresas, que en Santo Domingo Oeste operan en su mayoría en la informalidad o sin acceso a financiamiento estructurado.

La voz del sector industrial

Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), fue uno de los respaldos institucionales más significativos del lanzamiento. Su presencia no es menor: la ANEIH agrupa a los actores con mayor peso económico del territorio y su apoyo le da a la iniciativa una credibilidad que va más allá del discurso.

"Esta Expoferia representa mucho más que un evento. Representa una invitación a descubrir el enorme potencial que posee Santo Domingo Oeste, fortalecer nuestra competitividad y trabajar unidos para convertir este municipio en un referente nacional e internacional de desarrollo productivo".

Ángelo Viro, presidente de ANEIH

¿Qué hace diferente a esta iniciativa?

La apuesta de Destino Oeste no es solo expositiva —como la mayoría de las ferias comerciales del país— sino de articulación territorial: busca generar acuerdos, alianzas y compromisos entre sectores que históricamente han operado en silos. Si eso se traduce en resultados concretos o queda en networking de salón es la pregunta que agosto tendrá que responder.

El municipio que el desarrollo dejó de lado

Santo Domingo Oeste es el segundo municipio más poblado de la provincia Santo Domingo, con más de 700,000 habitantes según proyecciones de la ONE. Concentra sectores como Honduras, Tropical, Miramar, El Cacique y el corredor industrial de Herrera, que en su momento fue el motor manufacturero de la capital.

Sin embargo, la expansión urbana desordenada, la falta de inversión pública sostenida y la ausencia de una estrategia de desarrollo territorial coherente han generado una paradoja: un municipio con alta actividad económica pero con déficits importantes en infraestructura, servicios públicos y calidad de vida.

En ese contexto, iniciativas como la Expo Feria Destino Oeste apuntan a llenar un vacío que ni el gobierno municipal ni el central han logrado cubrir de forma sistemática.

Lo que agosto tendrá que demostrar

La feria tiene fecha, sede y respaldo institucional. Lo que aún no tiene —y lo que determinará si es un evento o un punto de inflexión— es un mecanismo de seguimiento que convierta los acuerdos del Club Julio Sauri en inversiones, empleos y servicios reales para los residentes de Santo Domingo Oeste. Eso no se construye en cuatro días. Se construye en lo que venga después.

Fechas 27 al 30 de agosto de 2026 Sede Club Julio Sauri, av. Luperón casi esq. Cayetano Germosén, SDO Respaldo ANEIH · Barna Management School Ejes Industria · Logística · PYMES · Nearshoring · Inversión

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