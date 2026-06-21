La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) presentó su nueva Junta Directiva para el período 2026-2028, encabezada por la presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, tras el proceso eleccionario celebrado durante su Asamblea General Ordinaria Anual.

La nueva presidenta de Fedocámaras dijo que esta directiva promoverá iniciativas que fortalezcan el ecosistema empresarial y seguirá construyendo puentes entre las cámaras, entre regiones, entre sectores productivos, y también entre el ámbito público y privado.

Houellemont reconoció el trabajo del presidente saliente, Manuel Aníbal García, especialmente en el proceso de transformación integral del Registro Mercantil del país a través del proyecto Fedocámaras Digital, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la seguridad jurídica empresarial. “Nuestra tarea será continuar, consolidar y proyectar ese trabajo, elevando aún más el impacto de nuestras acciones”, afirmó.

La primera vicepresidenta para el período 2026-2028 es Mileyka Brugal, de Puerto Plata; el segundo vicepresidente es Víctor Ramón Montás, de San Cristóbal; el tercero es Juan Francisco Melo, de La Romana; y la cuarta es Michelle Tavares, de la Cámara de la provincia Santo Domingo. Mientras que Julio Peña, de Monte Cristi, es el tesorero; y Rómulo Pérez, de La Altagracia, el vicetesorero.

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Asimismo, fungirá como secretario Luis Campos, representante de la Cámara de Santiago; y Odil Morilla, de La Vega, será la vicesecretaria. Como vocales están Manuel Aníbal García, de Hermanas Mirabal; Quirino Antonio Escoto, de Dajabón; Francisco Sánchez Mena, de Sánchez Ramírez; Miguel Ángel Rodríguez, de San Pedro de Macorís; e Issa Lama, de Bahoruco. Los suplentes del período 2026-2028 son Deliz Céspedes, de Hato Mayor; Marcos López Nova, de Independencia; Yino Román, de Samaná; Luis Heriberto Álvarez, de Espaillat; y Ruth Acevedo, de María Trinidad Sánchez.

Houellemont agradeció a las cámaras por la confianza depositada en ella para liderar la nueva directiva del gremio, y abogó por una gestión transparente, abierta y con vocación de servicio para seguir fortaleciendo la unidad del sistema cameral.

También reafirmó el rol fundamental de las cámaras de comercio de ser aliadas estratégicas de las empresas a lo largo de todo su ciclo de vida. “Desde el nacimiento de un emprendimiento, su crecimiento y consolidación, y hasta su internacionalización, estamos llamados a acompañar, orientar, facilitar y representar a nuestros empresarios en cada etapa, siendo un soporte real y cercano”, expresó.

Sobre Fedocámaras

Fedocámaras es una organización sin fines de lucro que agrupa a las 32 Cámaras de Comercio y Producción de la República Dominicana. Fue creada con el objetivo de representar, integrar y fortalecer el accionar de las cámaras a nivel nacional, promoviendo la unidad del sector empresarial, el desarrollo económico regional y la mejora continua en los servicios del registro mercantil. Fedocámaras es un referente en el impulso de iniciativas orientadas a la modernización institucional, la digitalización de procesos y la formalización de las actividades comerciales, contribuyendo activamente al crecimiento económico sostenible del país.

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