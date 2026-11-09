Superintendencia de Bancos y BID promueven uso de economía conductual en el sector financiero

La Superintendencia de Bancos (SB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron una jornada de formación e intercambio para impulsar la aplicación de la economía conductual en la regulación, la supervisión financiera y la protección de los usuarios del sistema.

La actividad, desarrollada durante dos días en Santo Domingo, reunió a representantes del Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos, el Instituto OMG y especialistas del ámbito académico.

La economía conductual estudia cómo las personas toman decisiones y procesan información. Su aplicación en el sector financiero permite diseñar políticas y herramientas que consideren los factores que influyen en las decisiones de los usuarios al manejar sus recursos y utilizar servicios financieros.

El programa comenzó con una conferencia de Carlos Scartascini, líder técnico principal del Departamento de Investigación del BID y coordinador de su Grupo de Economía del Comportamiento, titulada “Economía del Comportamiento y Políticas Públicas”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También participó Karina Márquez, integrante de ese grupo, quien abordó la evidencia conductual, la inteligencia artificial y las herramientas de la economía del comportamiento aplicadas al sistema financiero.

El superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, consideró que comprender cómo las personas toman decisiones financieras permite mejorar la supervisión y diseñar políticas de protección más efectivas.

“Comprender cómo las personas toman sus decisiones financieras nos permite diseñar una supervisión más efectiva y políticas que protejan mejor a los usuarios”, expresó.

Por su parte, el equipo del BID valoró los avances de la Superintendencia de Bancos en esta materia y manifestó su interés en continuar apoyando la incorporación de la economía conductual en las políticas públicas.

Capacitación y cooperación entre la SB y el BID

Durante la segunda jornada se realizó una capacitación dirigida al equipo técnico de SBLAB, el laboratorio de economía conductual de la Superintendencia de Bancos, con el propósito de fortalecer sus capacidades para aplicar estas herramientas en el diseño y evaluación de iniciativas de regulación, supervisión y protección al usuario.

La agenda concluyó con una reunión entre el superintendente Cedeño Brea y representantes del BID, encabezados por Nathalie Alvarado, representante del organismo en República Dominicana.

En el encuentro se analizaron oportunidades para ampliar la incorporación de la economía del comportamiento en el ámbito regulatorio y financiero, así como nuevas posibilidades de cooperación entre ambas instituciones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más