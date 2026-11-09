La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) fue aceptada como observadora en Business at OECD (BIAC), el organismo que representa al sector empresarial ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La incorporación permitirá a la entidad dominicana participar en debates y grupos de trabajo sobre políticas de inversión, comercio, tributación, competitividad y gobernanza, entre otros temas que inciden en el entorno empresarial.

La AIRD es la primera organización dominicana que obtiene esta condición dentro de Business at OECD, cuya función es canalizar la perspectiva del sector privado en las consultas y discusiones que desarrolla la OCDE.

Este organismo reúne a gobiernos para comparar políticas públicas, evaluar resultados y formular recomendaciones orientadas al crecimiento económico y el bienestar. Sus estándares y análisis también sirven de referencia para reformas regulatorias, políticas de competencia, gobierno corporativo e integridad empresarial.

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Business at OECD es el interlocutor empresarial reconocido por la OCDE desde 1962. A través de sus grupos de políticas, recoge experiencias del sector privado y las incorpora a los debates sobre recomendaciones y estándares internacionales. Su red incluye organizaciones de países miembros y observadores, lo que permite contrastar las prioridades de distintas economías y sectores productivos.

Como observadora, la AIRD podrá aportar la perspectiva de la industria dominicana a esas discusiones y conocer enfoques regulatorios y prácticas empresariales aplicados en otros mercados. Entre los asuntos de interés para el sector figuran la productividad, la transformación digital, la formación del talento y la transición hacia modelos de producción más sostenibles.

“Las discusiones sobre inversión, comercio y regulación tienen consecuencias para las decisiones de las empresas. Nos interesa aportar evidencia desde la industria dominicana y contrastarla con otras experiencias, para formular propuestas que respondan a nuestras condiciones productivas y a las exigencias de los mercados internacionales”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

República Dominicana y la OCDE

La incorporación de la AIRD ocurre mientras el país desarrolla iniciativas para estrechar su relación con la OCDE, con miras a una eventual adhesión.

Mediante el Decreto 408-25, del 25 de julio de 2025, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional las iniciativas relacionadas con ese proceso y creó una comisión presidencial de seguimiento, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, en marzo de 2026, República Dominicana y la OCDE suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación, intercambiar buenas prácticas y apoyar reformas en áreas como política económica, gobernanza pública, medioambiente y asuntos fiscales.

En ese contexto, la participación de la AIRD en Business at OECD abre un canal para incorporar las perspectivas del sector industrial a las discusiones sobre las políticas y condiciones que pueden incidir en la productividad, la inversión y la competitividad de la economía dominicana.

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