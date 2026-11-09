El Banco de Reservas y la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron un acuerdo para ampliar el respaldo financiero a las operaciones de comercio exterior de empresas dominicanas, mediante una facilidad de garantías de hasta US$ 100 millones.

El convenio establece una línea de garantías no comprometida para respaldar las obligaciones de pago asociadas a las operaciones internacionales de Banreservas. El mecanismo permitirá que la IFC actúe como garante ante bancos internacionales, reduciendo la exposición de la entidad dominicana en estas transacciones.

El acuerdo se enmarca en el Programa Global de Financiamiento de Comercio (GTFP) de la IFC, una iniciativa que busca facilitar las operaciones comerciales en mercados emergentes mediante garantías que contribuyan a reducir los riesgos para las instituciones financieras.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la alianza permitirá ampliar la capacidad del banco para acompañar a los sectores productivos en sus operaciones internacionales y facilitar el acceso de las empresas dominicanas a mercados extranjeros.

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La representante del Grupo Banco Mundial en República Dominicana, Carolina Rendón, también destacó el acuerdo y señaló que busca impulsar el comercio exterior, apoyar a las empresas locales y contribuir a la generación de empleos.

Nathalie Louat, directora global de comercio exterior de IFC; y Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, tras la firma del acuerdo de cooperación entre las insituciones. Les acompañan desde la izquierda: Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Banreservas; y José Obregón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales de Banreservas.

Empresas importadoras y exportadoras entre las beneficiadas

La facilidad contempla operaciones de clientes de Banreservas vinculados a actividades de exportación e importación, industria, manufactura, comercio, distribución, agroindustria y pequeñas y medianas empresas.

Entre los instrumentos que podrán respaldarse figuran cartas de crédito documentarias, cartas de crédito standby, garantías bancarias, pagarés, letras de cambio y operaciones de financiamiento y descuento de instrumentos comerciales.

Las transacciones podrán realizarse en monedas internacionales como el dólar estadounidense, el euro y el yen.

El acuerdo excluye empresas relacionadas con determinadas actividades, entre ellas armas, tabaco, juegos de azar y sectores considerados ambientalmente sensibles.

Banreservas se incorpora al programa global de la IFC

Con este convenio, Banreservas se incorpora como miembro del Programa Global de Financiamiento de Comercio de la IFC, creado para facilitar transacciones comerciales mediante garantías que reducen los riesgos asociados a las operaciones entre entidades financieras.

Según los datos suministrados por las instituciones, desde su lanzamiento el programa ha proporcionado US$141,000 millones en apoyo al financiamiento del comercio en más de 100 mercados emergentes.

Banreservas señaló que la alianza también contempla el cumplimiento de estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, transparencia, normas anticorrupción y debida diligencia.

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