La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) resaltó el avance que ha mostrado el sector cruceros en la República Dominicana, impulsado por inversiones en infraestructura portuaria y turística en distintas zonas costeras del país.

El director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez, destacó que la institución ejecuta obras consideradas vitales para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de seguir posicionando al país como uno de los principales destinos de cruceros en la región del Caribe.

“Es fundamental continuar la inversión en puntos estratégicos, ya que como isla tenemos muchas bendiciones que enseñar a cada viajero que nos visita a las localidades donde llegan los buques, y que esto se traduce en beneficios para miles de personas que viven en las comunidades donde arriban los cruceros”, manifestó Rodríguez.

Llegada de cruceristas se duplica desde 2022

El titular de Apordom señaló como muestra del crecimiento del sector que en 2022 llegaron al país cerca de 1.2 millones de pasajeros en cruceros, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 2.7 millones.

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Rodríguez atribuyó este dinamismo a la visión estratégica del presidente Luis Abinader y a las inversiones realizadas en infraestructuras portuarias y costeras.

Amber Cove recibirá la mayor cantidad de barcos

De acuerdo con el reporte de llegada de cruceros correspondiente al mes de junio, un total de 32 embarcaciones arribarán a distintas terminales del país.

La terminal Amber Cove, en Puerto Plata, recibirá la mayor cantidad, con 17 barcos. Le sigue Taíno Bay, también en Puerto Plata, con 13 embarcaciones, mientras que Port Cabo Rojo, en Pedernales, recibirá 2 cruceros.

Proyección de crecimiento de 23.1 %

Para junio de este año se proyecta un incremento de 23.1 % en la llegada de cruceros, en comparación con junio del año pasado, cuando arribaron 26 embarcaciones.

La institución sostuvo que estos datos reflejan el dinamismo del sector y el fortalecimiento de la República Dominicana como destino de cruceros en el Caribe.

Apordom recordó que las proyecciones de rutas y arribos de buques pueden variar debido a las condiciones del tiempo o a cambios dispuestos por las líneas de cruceros.

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