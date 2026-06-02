La República Dominicana fue ubicada entre los países de América con mejores condiciones para el ejercicio de los derechos laborales colectivos, de acuerdo con el Índice Global de Derechos 2026 elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), una de las principales organizaciones sindicales del mundo.

El informe sitúa al país en la categoría 2 de una escala que evalúa el respeto a derechos como la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga y el acceso a la justicia laboral. Dentro del continente, solo Uruguay, clasificado en la categoría 1, obtuvo una valoración superior. Barbados comparte la misma categoría que República Dominicana.

La clasificación cobra relevancia en un contexto en el que la propia CSI advierte sobre un deterioro de los derechos laborales en numerosas regiones del mundo. Según la organización, en los últimos años se han incrementado las restricciones al ejercicio de las libertades sindicales y a la negociación colectiva en varios países, incluidos algunos de América.

El Ministerio de Trabajo destacó los resultados del informe y atribuyó la posición alcanzada a los avances registrados en el diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades, así como al fortalecimiento de la institucionalidad laboral.

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, sostuvo que la evaluación refleja mejoras en las garantías laborales y en los mecanismos de solución de conflictos. También señaló que el índice es utilizado como referencia por organismos internacionales y actores económicos para medir la calidad de las relaciones laborales y la fortaleza del Estado de derecho.

Sin embargo, el informe de la CSI no implica la ausencia de desafíos. Organizaciones sindicales y especialistas han señalado en distintos momentos problemas relacionados con la informalidad laboral, las limitaciones de la negociación colectiva en algunos sectores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección y fiscalización del trabajo.

La CSI evalúa anualmente a más de 150 países y clasifica a los Estados según el nivel de respeto a los derechos laborales fundamentales. Las categorías más bajas corresponden a naciones donde estos derechos sufren violaciones sistemáticas o carecen de garantías efectivas.

La posición obtenida por República Dominicana representa una mejora respecto a mediciones anteriores y la coloca entre los países mejor valorados de América en materia de protección de los derechos laborales colectivos.

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