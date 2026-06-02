La Dirección General de Aduanas (DGA) habilitó una nueva plataforma que permitirá a ciudadanos dominicanos y extranjeros pagar impuestos y servicios aduaneros mediante tarjetas de crédito y débito, una medida que forma parte de la estrategia de transformación digital y modernización de los servicios públicos.

La iniciativa fue presentada durante la firma de un acuerdo entre la DGA, la empresa Visa y las entidades adquirentes CardNET, AZUL y PORTAL, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Con esta herramienta, los usuarios podrán realizar pagos utilizando tarjetas físicas o dispositivos móviles tanto en las administraciones aduaneras como a través de los canales digitales habilitados por la institución.

Según la DGA, el nuevo mecanismo permitirá agilizar la recaudación, reducir el manejo de efectivo y fortalecer la trazabilidad de las operaciones, al tiempo que amplía las opciones de pago para los contribuyentes.

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El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante procesos más simples y seguros.

Arroyo destacó que actualmente el 99 % de la recaudación de la entidad ya se realiza a través de canales electrónicos, mientras que apenas un 1 % corresponde a medios tradicionales. En ese contexto, el pago con tarjetas se incorpora como una alternativa adicional para operaciones de menor monto y alta frecuencia.

Nelson Arroyo, director de Aduanas

Impulso para mipymes y comercio

La institución explicó que la nueva modalidad tendrá un impacto particular en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al permitir pagos inmediatos y contribuir a una mejor gestión del flujo de caja.

La DGA considera que esta facilidad puede fortalecer la competitividad de los negocios vinculados al comercio exterior y simplificar los procesos para importadores y agentes aduanales.

Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, señaló que la iniciativa representa un avance en la digitalización del sistema aduanero dominicano.

Cashback para usuarios de tarjetas Visa

Como parte de la estrategia para incentivar el uso de los nuevos medios de pago, Visa informó que entre el 2 de junio y el 31 de julio de 2026 los titulares de tarjetas de crédito Visa emitidas por bancos dominicanos podrán recibir un cashback de hasta un 10 % al pagar impuestos aduaneros.

El beneficio estará disponible tanto para pagos realizados en las ventanillas de la DGA como en los canales digitales autorizados.

De acuerdo con Visa, la iniciativa busca acelerar la adopción de pagos electrónicos y facilitar las transacciones relacionadas con el comercio exterior.

Modernización y eficiencia

Por su parte, el presidente ejecutivo de CardNET, Luis Bencosme, valoró el acuerdo como un paso importante para ampliar la aceptación de medios de pago electrónicos y fortalecer la modernización de los servicios públicos.

“Las empresas de adquirencia tenemos una clara visión de futuro sobre la aceptación de medios de pago y su impacto en el desarrollo integral del país”, afirmó.

Los representantes de las entidades participantes coincidieron en que la implementación de esta plataforma constituye un avance en la modernización de los procesos aduaneros, al mejorar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad de las transacciones y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

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