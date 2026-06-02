Los inversores insisten en que el auge actual del mercado bursátil estadounidense está basado en ganancias corporativas muy sólidas y que no se parece en nada a la manía de las puntocom. Recuerdan la época de finales de la década de 1990 como un tiempo de especulación desenfrenada sobre empresas condenadas y sin ganancias, como Pets.com, y afirman que las acciones tecnológicas de moda actuales son diferentes: están cimentadas en ganancias sólidas, no en mera publicidad. Un repunte del 28 por ciento en las ganancias del último trimestre —el tipo de aumento que normalmente se observa en una recuperación posterior a una crisis— ha reavivado la fe en que el mercado estadounidense puede superar cualquier obstáculo, incluyendo las guerras comerciales y las guerras reales.

La máquina de ganancias de EE.UU. parece extraordinaria si se la compara con los estándares históricos y globales. Pero si se observa con mayor detenimiento, aparecen grietas. El aumento de los déficits gubernamentales explica una parte sorprendente del reciente crecimiento de las ganancias en EE.UU. Además, la era de las puntocom "sin ganancias" es un mito. El crecimiento de las ganancias no es dramáticamente más sólido hoy de lo que lo era a finales de la década de 1990. Desde entonces, el exceso especulativo se ha trasladado a los mercados privados, haciendo que los mercados públicos y la economía parezcan más robustos de lo que realmente son. En resumen, esta expansión depende en mayor medida del gasto del gobierno, y la historia de las ganancias resulta menos excepcional de lo que los inversores perciben.

En conjunto, las ganancias corporativas han aumentado del 7 por ciento del producto interior bruto (PIB) a finales de la década de 1990 al 11 por ciento en la actualidad. El dinamismo de las empresas estadounidenses ha desempeñado un papel, pero también lo han hecho los recortes de impuestos y el gasto público. Últimamente, el déficit de EE.UU. ha aumentado a más del 6 por ciento del PIB; un déficit tan elevado refleja una gran transferencia de ingresos hacia los hogares y las corporaciones.

El gasto deficitario del gobierno ha sido el mayor contribuyente individual al aumento de las ganancias como proporción del PIB desde finales de la década de 1990. Y en esta década, los déficits han representado más de la mitad de las ganancias corporativas, el doble del nivel registrado durante la era de las puntocom. Si se elimina el apoyo gubernamental, las ganancias estadounidenses parecen menos extraordinarias. Al comparar los últimos cinco años con el periodo 1995-1999, las ganancias corporativas de las empresas cotizadas promediaron un 11 por ciento en el periodo anterior y un 15 por ciento en la década actual. El crecimiento fue algo más lento, aunque siguió siendo sólido, durante la era de las puntocom.

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Entre los grupos cotizados del sector tecnológico, el crecimiento de las ganancias fue igual de rápido en ambos periodos, promediando poco más del 20 por ciento. Y no es cierto que los gigantes tecnológicos de aquel entonces generaron un crecimiento de ganancias mucho más lento que sus homólogos actuales. A finales de la década de 1990, grandes empresas como Cisco, Intel, Microsoft, Qualcomm y Oracle registraron un crecimiento anual de ganancias de entre el 30 y el 80 por ciento. El rango para los actuales Siete Magníficas es similar: desde el 89 por ciento de Nvidia hasta el 17 por ciento de Apple. Por supuesto, ya sabemos cómo terminó la historia de las puntocom: con valoraciones aún más elevadas para las empresas estrella y, posteriormente, un desplome.

Desde el estallido de la burbuja de las puntocom en el año 2000, el número de empresas que cotizan en bolsa se ha reducido a la mitad; muchas compañías nuevas optan por permanecer en el ámbito privado durante más tiempo, financiadas mediante capital privado y capital riesgo. Este es el nuevo hogar del exceso y de las ganancias débiles. Como resultado, el crecimiento de las ganancias de la empresa promedio incluida en los índices bursátiles estándar ofrece una imagen engañosa de la economía en su conjunto. El crecimiento de las ganancias resulta menos impresionante una vez que se incluyen en los datos las empresas de carácter privado. Además, las empresas privadas que planean salir a bolsa son hoy mucho más grandes —y menos rentables— que en la década de 1990. Los nombres más destacados en la lista de futuras salidas a bolsa —incluyendo a SpaceX, Anthropic y OpenAI— apenas generan ganancias, o ninguna ganancia en absoluto.

Las ganancias corporativas de EE.UU. siguen siendo la envidia del mundo, pero presentan fisuras: algunas permanecen ocultas en los mercados privados, mientras que otras quedan enmascaradas por el apoyo estatal. Es probable que estas vulnerabilidades sigan pasando desapercibidas mientras el gobierno estadounidense continúe incurriendo en elevados déficits. Y dicho gobierno tiene escasos incentivos políticos para recortar el gasto o aumentar los impuestos, a menos que el mercado de bonos fuerce la situación. Si llega —o cuando llegue— ese momento, manifestándose como un repunte brusco en el rendimiento de los bonos, las repercusiones se dejarán sentir en todos los mercados y en la economía en general, dejando al descubierto las debilidades de lo que hoy parece ser una imparable máquina de ganancias de EE.UU.

(Ruchir Sharma. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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