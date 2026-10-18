El sector arrocero dominicano expresó su respaldo al Gobierno tras la derogación del decreto 693-24, relacionado con el tratamiento arancelario del arroz en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), y manifestó su confianza en que una renegociación permita mejorar las condiciones para la producción nacional.

La posición fue acordada durante un encuentro de tres horas encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, en el Club Cerro Alto, en La Vega. Participaron representantes de productores, molineros, parceleros de la reforma agraria y empresas de fertilizantes de distintas zonas del país.

Al presentar las conclusiones de la reunión, Espaillat aseguró que se mantendrán los controles para la entrada de arroz, dentro del marco legal vigente, mientras se define el curso de la renegociación planteada por el presidente Luis Abinader.

El ministro también informó que las autoridades y los representantes del sector permanecerán en sesión de trabajo para dar seguimiento a las conversaciones y mantener el diálogo entre los distintos actores de la cadena arrocera.

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“Al sector arrocero le transmitimos un mensaje de tranquilidad y confianza. El presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con la producción nacional, y desde el Ministerio de Agricultura asumimos la responsabilidad de traducir ese respaldo en diálogo, seguimiento y acciones concretas”, expresó Espaillat.

Productores piden unidad ante los desafíos del sector

Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ); Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (APRANO); Mandy Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA); Santos Paulino, representante de los productores de la reforma agraria, y Manuel Núñez, presidente de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA), coincidieron en la necesidad de mantener la unidad y buscar consensos.

Los representantes valoraron que la renegociación forme parte de la agenda gubernamental y consideraron que el proceso puede abrir oportunidades para mejorar las condiciones de la producción arrocera.

“Tenemos desafíos, pero también oportunidades. El presidente Luis Abinader lo ha planteado y confiamos en sus palabras. Los productores lo que necesitamos es garantía, y eso es justamente lo que nos está dando el ministro por instrucciones del presidente”, afirmó Rodríguez.

Pimentel manifestó el optimismo de ADOFA y consideró que la derogación del decreto representa una oportunidad para procurar condiciones más favorables para la producción y la industria arrocera.

Por su parte, el exministro de Agricultura Amílcar Romero, quien participó en representación del sector de fertilizantes, valoró la disposición de los arroceros a continuar el diálogo y la concertación. Representantes de Fersan y Adobom también se pronunciaron en esa dirección.

Representantes de distintas regiones participaron en el encuentro

En la reunión participaron, además, Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores de San Juan; Manuel Matos; Iván Tió, representante de la Línea Noroeste; Marcelo Reyes y Mauricio María, de San Francisco de Macorís; Wascar Sigoyen, de Dajabón, y Manito Despradel.

También asistieron representantes de las cooperativas Coopearroz, Coopagro y Coopava. Por ADOFA estuvieron Manolo Tavárez, Juan Manuel Portela y Heraldo Suero.

El ministro estuvo acompañado por Luis Madera, viceministro de Seguimiento de la Presidencia; Herminia Reyes, viceministra administrativa de Agricultura; Sandra Lara, del área de Planificación; Rafael Ortiz y Mirian Guzmán.

Las autoridades y los representantes del sector acordaron continuar las conversaciones mientras se define el proceso de renegociación del DR-CAFTA y las medidas para preservar la producción nacional de arroz.

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