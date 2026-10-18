El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, inició una visita oficial a Canadá, que, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), es la primera de un canciller dominicano a ese país en más de 20 años.

La agenda se desarrollará en Ottawa y Toronto e incluye encuentros con autoridades canadienses, representantes del sector empresarial y miembros de la comunidad dominicana. Entre sus objetivos figuran fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar las oportunidades comerciales y de inversión y profundizar la cooperación entre ambos países.

La visita coincide con los 72 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Canadá, formalizadas el 22 de abril de 1954.

Bisonó estará acompañado en algunos encuentros por una delegación de empresarios y representantes de los sectores de zonas francas, industria, minería, energía, banca, transporte aéreo, infraestructura y turismo.

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De acuerdo con el canciller, Canadá es uno de los principales socios económicos de República Dominicana. La inversión extranjera directa canadiense acumulada entre 2019 y 2025 ascendió a aproximadamente US$ 1,761 millones, según las cifras citadas por el funcionario.

Reuniones con autoridades y empresarios canadienses

En Ottawa, Bisonó tiene previsto reunirse con Marc-André Blanchard, jefe de Gabinete del primer ministro canadiense, y Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores. Los encuentros abordarán las relaciones diplomáticas, el intercambio comercial, las inversiones y las oportunidades de cooperación.

También visitará la Embajada dominicana en Canadá y sostendrá un encuentro con embajadores acreditados en ese país y concurrentes ante República Dominicana.

La agenda incluye una visita al Parlamento canadiense, donde se reunirá con Francis Scarpaleggia, presidente de la Cámara de los Comunes, y representantes del Grupo Interparlamentario de Amistad Canadá-República Dominicana.

INDEX abrirá oficina en Canadá

Durante la visita, el canciller encabezará la apertura oficial de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Canadá. La iniciativa busca fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad dominicana residente en ese país.

En Toronto, Bisonó tiene previsto reunirse con Doug Ford, primer ministro de Ontario, y participar como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, dedicado al intercambio sobre asuntos económicos y oportunidades de inversión.

Además, sostendrá un almuerzo de trabajo con ejecutivos de Scotiabank y representantes de otras entidades, así como una reunión con Ammar Al-Joundi, presidente y director ejecutivo de Agnico Eagle Mines Limited.

A su llegada, el funcionario fue recibido por el embajador dominicano en Canadá, José A. Blanco Conde, quien lo acompañará durante la agenda, junto a la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras.

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