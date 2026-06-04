República Dominicana proyecta exportar 10 millones de cajas de mango en 2026

La República Dominicana proyecta exportar cerca de 10 millones de cajas de mango durante 2026, consolidando el crecimiento de uno de los principales rubros agrícolas de exportación del país, informó el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

Al dejar inaugurada Expo Mango 2026, el funcionario atribuyó este desempeño al trabajo de los productores, el respaldo institucional y la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.

“Ese crecimiento no solo genera divisas; también genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y fortalece la economía nacional”, afirmó.

Espaillat destacó que Expo Mango se ha convertido en una plataforma estratégica para promover la producción, comercialización y exportación del mango dominicano, contribuyendo al posicionamiento internacional de una fruta que identifica a Baní y al país en los mercados internacionales.

Asimismo, sostuvo que el mango dominicano se ha convertido en una "marca país" gracias a la calidad alcanzada por los productores nacionales y al reconocimiento obtenido en importantes destinos de exportación.

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Expo Mango fortalece la proyección internacional de Baní

Durante la apertura de la feria, el senador de Peravia, Julito Fulcar Encarnación, resaltó la importancia del evento para la promoción de la provincia.

“Esta feria representa el principal canal de conexión de Peravia con la República Dominicana y el mundo”, expresó.

El legislador recordó que la celebración coincide con la entrada en vigor de la Ley 36-25, que declara a Baní como capital del mango, y con la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la provincia.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Expo Mango 2026, Onésimo Mejía, señaló que la actividad refleja la capacidad productiva del país y la relevancia económica del cultivo.

“No inauguramos solo una feria, sino una declaración de lo que somos capaces como país”, manifestó.

Indicó que el sector cuenta con más de 150,000 tareas sembradas, más de 2,100 productores y exportaciones que superaron los 34 millones de kilogramos en 2025.

De su lado, el presidente del Clúster del Mango Dominicano (PROMANGO), Rafael Leger, reconoció los aportes de Osmar Benítez al desarrollo de la industria, especialmente por su contribución a la expansión del mercado en Estados Unidos.

Leger destacó además la operación de una de las plantas de procesamiento de mango más avanzadas del Caribe, lo que, según afirmó, ha contribuido a elevar la competitividad del producto dominicano en los mercados internacionales.

En el acto participaron el ministro de Agricultura de Guyana, Zulfikar Mustapha; el expresidente Hipólito Mejía; el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez; la gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez; representantes de PROMANGO, autoridades y productores del sector.

Expo Mango 2026 es organizada por la Clúster del Mango Dominicano y reúne a productores, exportadores, empresas e instituciones vinculadas a una de las actividades agrícolas más importantes de la región Sur.

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