Los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron los RD$ 4.28 billones al cierre de marzo de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 9.2 %, de acuerdo con el más reciente Informe trimestral de desempeño del sistema financiero divulgado por la Superintendencia de Bancos (SB).

La entidad explicó que este desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la cartera de créditos, las inversiones, los fondos disponibles y otros activos.

El informe destaca que la cartera de créditos bruta ascendió a RD$ 2.42 billones, tras registrar un aumento de RD$ 179,225 millones respecto a marzo de 2025. Esto equivale a un crecimiento nominal de 8 % y real de 4.8 %.

La cartera hipotecaria y comercial impulsan el crecimiento del crédito bancario

La expansión del crédito estuvo sustentada principalmente en los segmentos comercial e hipotecario, que registraron incrementos nominales de 9.4 % y 11.4 %, respectivamente.

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Asimismo, la cartera de créditos al sector privado denominada en moneda extranjera alcanzó un balance de US$ 9,204 millones, para un crecimiento interanual de 8.8 %.

En cuanto a las tasas de interés promedio ponderadas de la banca múltiple, la tasa activa cerró marzo en 13.28 %, mientras que la tasa pasiva se ubicó en 6.28 %.

La Superintendencia de Bancos informó además que el patrimonio técnico ajustado del sistema financiero ascendió a RD$ 530,308 millones, con un crecimiento interanual de 12.6 %.

Al cierre del primer trimestre, la solvencia del sistema financiero se situó en 18.76 %, por encima de los niveles mínimos regulatorios. Las entidades financieras reportaron utilidades netas acumuladas por RD$ 24,092 millones, con una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 17.72 % y una rentabilidad sobre activos (ROA) de 2.28 %. Los beneficios antes de impuestos totalizaron RD$ 29,010 millones.

Morosidad continúa en descenso

El informe también señala una mejora en los indicadores de calidad de la cartera de crédito durante los primeros tres meses del año.

La morosidad se ubicó en 1.92 %, manteniendo una tendencia descendente en el mediano plazo. La cartera vencida alcanzó los RD$ 46,499 millones.

Por su parte, la morosidad estresada se situó en 7.80 %, mientras que el índice de incumplimiento, considerado una medida más amplia de la calidad de la cartera crediticia, cerró en 4.8 % para el conjunto del sistema financiero.

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