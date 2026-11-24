La República Dominicana recibió US$ 10,598.4 millones en remesas entre enero y octubre de 2026, unos US$ 720 millones más que en igual período de 2025, para un crecimiento de 7.3 %, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Solo en octubre ingresaron US$ 1,108.6 millones por este concepto, una cifra superior en US$ 143 millones, equivalente a un aumento de 14.8 %, respecto al mismo mes del año anterior. El monto también superó en US$ 51.5 millones las remesas recibidas en septiembre.

El Banco Central atribuyó este comportamiento principalmente a los envíos de los dominicanos residentes en Estados Unidos, país de donde procedió el 81.4 % de las remesas formales recibidas en octubre, con un total de US$ 835.7 millones.

La institución relacionó el desempeño de estos flujos con las condiciones del mercado laboral estadounidense. En octubre, el índice de gestores de compras del sector no manufacturero (PMI) del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 54.5 puntos, lo que refleja la expansión de los servicios, actividad que concentra una parte importante de la mano de obra dominicana en ese país.

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Asimismo, la tasa de desempleo general en Estados Unidos descendió a 4.1 % en octubre, frente al 4.2 % registrado en septiembre. Durante ese mes se crearon 165,000 puestos de trabajo.

España fue el segundo país de origen de las remesas

Después de Estados Unidos, España fue el principal país de procedencia de las remesas durante octubre, con transferencias por US$ 59.9 millones, equivalentes al 6.1 % del flujo total.

Le siguieron Italia, con una participación de 1.2 %; Suiza, con 1.1 %, y Haití, con 1 %. El resto de los recursos llegó desde países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

En cuanto a la distribución geográfica dentro del territorio dominicano, el Distrito Nacional concentró el 51.8 % de las remesas recibidas en octubre. Santiago captó el 9.4 % y la provincia Santo Domingo, el 6.5 %.

En conjunto, estas tres demarcaciones recibieron el 67.7 % de los recursos enviados al país durante ese mes.

Remesas contribuyen a la estabilidad cambiaria

El Banco Central señaló que las entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 31 de octubre de 2026, el peso dominicano acumulaba una apreciación de 4.5 % frente al dólar estadounidense respecto a diciembre de 2025.

Además, los mayores flujos externos contribuyeron a mantener las reservas internacionales en US$ 15,047.2 millones al cierre de octubre, equivalentes al 10.4 % del producto interno bruto (PIB) y suficientes para cubrir 5.3 meses de importaciones.

Según la institución, estos indicadores se mantienen por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

BCRD proyecta remesas por US$ 12,600 millones en 2026

Las perspectivas del Banco Central para el sector externo contemplan que continúe el comportamiento positivo de los ingresos de divisas durante 2026.

La entidad estima que las remesas alcancen alrededor de US$ 12,600 millones al cierre del año, mientras que los ingresos por turismo superarían los US$ 12,200 millones.

También proyecta que las exportaciones totales excedan los US$ 17,200 millones y que la inversión extranjera directa supere los US$ 5,300 millones.

A estos flujos se sumarían aproximadamente US$ 3,300 millones provenientes de otros servicios exportados, lo que permitiría que los ingresos totales de divisas superen los US$ 50,700 millones en 2026.

El Banco Central indicó que continuará dando seguimiento al panorama internacional y a sus posibles efectos sobre la economía dominicana, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y cumplir su meta de inflación.

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