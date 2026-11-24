La confianza en los descuentos se ha convertido en uno de los principales desafíos para los comercios durante el Black Friday. Aunque el 81 % de los consumidores que conocen estas jornadas comerciales planea comprar, solo el 54 % confía en que las rebajas anunciadas representan una reducción real frente a los precios habituales.

Así lo revela el Global Black Friday Report, elaborado por Boston Consulting Group (BCG), que analiza las tendencias de consumo y las expectativas de los compradores ante las jornadas de descuentos de fin de año.

El estudio indica que un 20 % de los encuestados desconfía de los descuentos anunciados, mientras que el 27 % mantiene una posición neutral.

La intención de compra aumentó ligeramente respecto a 2025, cuando se situó en 79 %. Sin embargo, el informe advierte que el interés de los consumidores no garantiza las ventas, pues los compradores comparan cada vez más los precios y buscan comprobar que las promociones representan un ahorro efectivo.

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A la desconfianza se suma el cansancio frente a la disponibilidad constante de ofertas. El 22 % de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque considera que las promociones están disponibles durante todo el año.

Alfonso Astudillo, director gerente y socio de BCG, señaló que los consumidores necesitan comprobar que están obteniendo un beneficio real y que los comercios deben presentar referencias claras de precios y condiciones de compra.

Entre quienes prevén comprar durante estas jornadas, el 62 % comienza a buscar ofertas en octubre o a principios de noviembre. No obstante, solo el 30 % tiene definidos exactamente la marca y el producto que adquirirá.

El precio no es el único factor que determina una compra

El informe señala que cerca del 70 % de los consumidores no compraría un producto, incluso si tiene capacidad económica para adquirirlo, cuando considera que no ofrece suficiente valor.

La calidad y la conveniencia también intervienen en esa decisión. Además, el descuento mínimo que los compradores consideran necesario para identificar una buena oferta bajó de 32 % en 2025 a aproximadamente 30 % en 2026.

BCG plantea que los consumidores valoran cada vez más las promociones que permiten identificar fácilmente el ahorro, sin condiciones o restricciones difíciles de interpretar.

En cuanto a los factores que generan confianza, la reputación del comercio y las garantías de devolución del dinero encabezan la lista, ambas con una puntuación neta de 65 %.

Les siguen las reseñas de compradores verificados, con 59 %, y la comparación clara entre el precio habitual y el promocional, con 58 %.

En contraste, las recomendaciones de influencers registran apenas un 3 %, lo que refleja la mayor importancia que los consumidores conceden a las señales verificables de credibilidad.

Inteligencia artificial gana terreno en las compras

La inteligencia artificial también comienza a ocupar un lugar importante en las decisiones de compra durante el Black Friday.

Según BCG, el 56 % de quienes prevén comprar durante estas jornadas ya utilizó inteligencia artificial generativa en alguna etapa del proceso de compra o planea hacerlo en los próximos eventos. La proporción aumentó ocho puntos porcentuales respecto a 2025.

Entre los usuarios de esta tecnología, el 86 % considera que resulta útil y el 78 % afirma que incrementa su probabilidad de concretar una compra.

La herramienta también se utiliza para evaluar las promociones: el 39 % de los encuestados confía en la inteligencia artificial para comparar precios entre comercios y el 37 % para contrastar las características de los productos.

Astudillo indicó que esta tecnología facilita la comparación de precios y características, lo que eleva las exigencias de los consumidores hacia las marcas, que deben ofrecer información consistente y verificable en sus distintos canales.

BCG plantea tres prioridades para los comercios

Ante estos cambios en el comportamiento de los compradores, Boston Consulting Group identifica tres aspectos que los comercios deberían priorizar durante el Black Friday y las campañas de fin de año.

El primero es mostrar de manera verificable el ahorro, mediante la comparación del precio habitual y el promocional, así como los costos que determinan el importe final de la compra.

El segundo consiste en simplificar las promociones, con información visible sobre las condiciones para acceder a los descuentos, las exclusiones y las políticas de devolución.

La tercera prioridad es facilitar la comparación mediante información completa y actualizada sobre productos, precios y disponibilidad, tanto para los consumidores como para los asistentes de inteligencia artificial.

El estudio plantea que, en un mercado saturado de promociones, la transparencia y la reputación de los comercios serán determinantes para convertir el interés de los consumidores en ventas.

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