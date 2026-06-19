El economista Antonio Ciriaco Cruz, uno de los analistas económicos más conocidos del país y actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), encabeza el conteo preliminar para la Vicerrectoría Administrativa, una dependencia que desempeña un papel central en la administración de los recursos financieros de la academia.

De acuerdo con los resultados preliminares divulgados por la Comisión Central Electoral de la UASD, Ciriaco Cruz obtuvo 1,462 votos (48 %), seguido de Alexi Martínez, con 1,299 sufragios (43 %), en la contienda más cerrada de las cuatro vicerrectorías.

De confirmarse su elección, participará en la gestión y ejecución del presupuesto institucional de la universidad, que para el ejercicio fiscal de 2026 asciende a RD$ 16,411.4 millones, según el Plan Operativo Anual de la academia.

La Vicerrectoría Administrativa tiene entre sus responsabilidades la planificación y supervisión de los recursos financieros, las compras y contrataciones, el mantenimiento de la infraestructura, la administración del patrimonio universitario y el apoyo a la ejecución de los proyectos institucionales, en coordinación con la Rectoría y el Consejo Universitario.

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Un economista con trayectoria académica

Ciriaco Cruz es licenciado en Economía por la UASD. Realizó una maestría en Economía Aplicada, con concentración en Macroeconomía Aplicada, en el Colegio de Posgraduados de México, y una maestría en Gerencia Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares, España.

También posee un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid, con concentraciones en Desarrollo Económico y Modelización Económica, además de una especialización en Estadística Multivariante por la Universidad Complutense de Madrid.

Su formación incluye especializaciones en estadística teórica, finanzas corporativas, mercado de valores y educación virtual, así como diversos diplomados nacionales e internacionales.

Más de dos décadas en la UASD

Dentro de la universidad ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos. Fue director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (INISE), director de la Escuela de Economía y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Asimismo, ha coordinado investigaciones desarrolladas en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfocadas en el análisis socioeconómico y el desarrollo humano de provincias como Barahona, Pedernales, Azua, Santiago Rodríguez y Hermanas Mirabal.

En el ámbito docente fue reconocido como Profesor del Año por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en 2006 y ha dirigido decenas de investigaciones y tesis de grado y posgrado. También es coautor del libro "Economía", publicado por la editorial Pearson, y participó en la elaboración del libro de ejercicios de la obra del expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más