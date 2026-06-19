Berkshire Hathaway es muy importante, tanto por su enorme tamaño como por su simbólica posición en el mundo empresarial estadounidense. Su valor supera el billón de dólares, lo que la convierte en la undécima compañía más valiosa de EE. UU. Las 10 compañías más grandes pertenecen al sector tecnológico, y todas ellas (salvo, posiblemente, Apple) se han visto impulsadas recientemente por la inteligencia artificial (IA) o por la «manía» asociada con Elon Musk. Berkshire representa una forma más antigua, prudente y con visión de futuro del capitalismo corporativo, basada no en la revolución tecnológica, sino en perdurables verdades económicas. En un momento tan frenético como el actual, el ejemplo de Berkshire es relevante.

Sin embargo, la idea de que el modelo de Berkshire tiene una ventaja en la creación de valor a largo plazo es cada vez más difícil de sostener. Si se comparan sus rendimientos totales acumulados de 10 años con los del S&P 500, el período en el que Berkshire superó consistentemente al índice terminó a mediados de 2012. Desde entonces, ambos se alternan en el liderazgo: el S&P supera a Berkshire cuando los «espíritus animales» están fuertes, como ocurre actualmente, y Berkshire obtiene resultados ligeramente mejores cuando el sentimiento del mercado es débil, como en abril del año pasado. Básicamente, ha sido un empate de 14 años, lo cual está empezando a ser mucho tiempo, incluso para los estándares de Berkshire.

Warren Buffett —no solo el mayor inversionista, sino también el líder corporativo más carismático de nuestro tiempo— renunció a su cargo de director ejecutivo hace seis meses y fue reemplazado por Greg Abel. Así que es momento de volver a plantear una vieja pregunta: ¿cuál es —más allá del simbolismo— la finalidad de Berkshire?

Existe una respuesta sencilla, aunque un poco aburrida, a esta pregunta. Berkshire es menos volátil que el S&P, lo cual resulta útil para algunos inversionistas sensibles al riesgo (aunque, irónicamente, Buffett ha criticado duramente que se confunda la volatilidad con el riesgo, ya que, según él, esto significa riesgo de pérdida). Además, no paga dividendos, lo que la hace más eficiente desde el punto de vista fiscal para los inversionistas que no necesitan ingresos. Así que se podría pensar en Berkshire como un fondo mutualista sin comisiones, de baja volatilidad y fiscalmente eficiente que es muy poco probable que supere o tenga un rendimiento inferior al S&P 500 durante largos períodos de tiempo.

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Esa no es una recomendación trivial. De hecho, suena como un producto que me gustaría tener. Pero ¿es suficiente, dado lo que Berkshire representa? ¿Es igualar un índice pasivo, mientras se ahorran unos cuantos dólares en impuestos, lo mejor que puede lograr una inversión basada en fundamentos, paciente y con principios? De ser cierto, esto es deprimente.

Y hay una forma aún menos halagadora de interpretar el desempeño reciente de Berkshire: que cotiza como una aseguradora, lo cual es lo que es, a pesar de su cartera de inversiones inusualmente grande. En los últimos cinco años, Berkshire ha cotizado, en gran medida, en línea con el índice de seguros de propiedad y accidentes del S&P 500, quedándose ligeramente por debajo del objetivo.

Yo espero que Abel apuntará más alto. Pero, basándose en la experiencia de la última década y media, eso requerirá realizar sustanciales cambios.

El primero, y más importante, cambio es olvidarse de la idea de que Berkshire tiene una ventaja significativa a la hora de invertir capital en las grandes «dislocaciones» del mercado, como lo expresó recientemente Abel. Eso no resultó ser particularmente cierto durante la gran crisis financiera; las acciones de Berkshire solo tuvieron un rendimiento ligeramente superior en los 10 años que comenzaron con el colapso del mercado de 2007, y el crecimiento del valor patrimonial por acción también fue históricamente promedio en ese período. Sin duda, hoy en día eso es aún menos cierto.

Los grandes gestores de activos como Blackstone y Apollo se han convertido en conductos de liquidez global. Ellos buscarán invertir grandes sumas de dinero rápidamente en la próxima crisis, si la Reserva Federal (Fed) no abre primero una ventana de liquidez. Probablemente ya han quedado atrás los días en que Berkshire proporcionaba «Friday night money» (dinero para el fin de semana) a tasas exorbitantes a buenas empresas en dificultades, al igual que hace muchas décadas que terminaron sus días de comprar «dólares por 50 centavos» (compañías impopulares con valor oculto en el balance). Esperar a que la próxima crisis genere oportunidades no es la estrategia adecuada para generar retornos a largo plazo por encima del promedio.

Sin embargo, puede haber otras formas de aprovechar sus ventajas. Una de ellas es hacer hincapié en su identidad como gestor activo, especialmente en su cartera de capital público. Berkshire se destaca entre las aseguradoras por el volumen de sus participaciones accionarias, algo que los reguladores toleran debido a sus sólidas reservas financieras. Si bien el predominio de los fondos de seguimiento puede dificultar superar al índice a corto plazo, también debe generar oportunidades a largo plazo para tomar posiciones concentradas en compañías «malinterpretadas». En resumen, Berkshire debería actuar de manera más agresiva en función de sus convicciones; ya ha demostrado que puede actuar con rapidez y a gran escala. La compañía incorporó alrededor de mil millones de acciones de Apple a su cartera entre finales de 2016 y principios de 2018, una magnífica y audaz inversión. Apuestas más concentradas como esta harán que las ganancias sean más volátiles, pero, como señala Buffett, el objetivo fundamental de ser un inversionista a largo plazo es mirar más allá de la volatilidad.

La segunda ventaja, relacionada con la anterior, tiene que ver con el acceso de Berkshire a capital barato, ya sea de origen interno o de los mercados. Su reciente adquisición de la constructora de casas Taylor Morrison por US$ 8.500 millones da una idea de lo que es posible. EE. UU. tiene una escasez de viviendas, pero la construcción de viviendas es una industria fragmentada que tiene que pagar mucho por el capital de crecimiento, en parte porque los inversionistas aún recuerdan la burbuja inmobiliaria. Berkshire tiene la oportunidad de actuar como consolidadora, absorbiendo a los actores más pequeños y brindándoles una ventaja en el costo de capital. En resumen, puede convertirse no solo en un creador de negocios, sino en un comprador y administrador de negocios: un fondo de capital privado, pero con un horizonte temporal infinito.

El mundo necesita el liderazgo de Berkshire, por lo que Berkshire debe cambiar.

Robert Armstrong. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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