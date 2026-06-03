El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que realiza un análisis integral del informe final de la Cámara de Cuentas que identificó 38 irregularidades con presuntos indicios penales y que fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para su evaluación.

En respuesta a Acento, la entidad indicó que la actual administración revisa el contenido del documento con el objetivo de emitir una respuesta institucional dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

“La actual administración del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se encuentra realizando un análisis integral del informe, con el objetivo de emitir una respuesta institucional a la Cámara de Cuentas dentro de los plazos y procedimientos establecidos”, expresó la institución.

La reacción se produce ante el informe de la Cámara de Cuentas que documenta 38 hallazgos relacionados con contrataciones, ejecución presupuestaria, manejo financiero, recursos humanos, tecnología y control interno durante el período comprendido entre agosto de 2020 y junio de 2022.

Informe de Cámara de Cuentas sobre Inabie: más de RD$ 3,000 millones bajo observación

De acuerdo con la investigación especial divulgada por la Cámara de Cuentas, las irregularidades comprometieron más de RD$ 3,000 millones de recursos públicos vinculados principalmente al proceso de licitación del desayuno escolar y a distintas operaciones administrativas y financieras de la institución.

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Entre los hallazgos figuran adjudicaciones a proveedores que no cumplían requisitos técnicos, modificaciones contractuales que excedían los límites legales, pagos a suplidores con documentación incompleta, diferencias entre raciones alimenticias contratadas y facturadas, así como debilidades en los controles financieros y tecnológicos.

La auditoría también identificó inconsistencias contables, pagos observados en materia de recursos humanos y cuentas bancarias operadas fuera del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, entre otras observaciones.

Por la naturaleza de algunos hallazgos, el expediente fue remitido a la PEPCA para determinar si existen elementos que justifiquen una investigación penal contra exfuncionarios vinculados a la gestión auditada.

Inabie promete aplicar recomendaciones

Frente a las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador, el Inabie aseguró que asumirá las recomendaciones y adoptará las medidas de mejora que resulten pertinentes.

“Como parte de nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el estricto apego a la ley, estaremos acogiendo las recomendaciones e incorporando las medidas de mejora y fortalecimiento que correspondan en cada caso”, señaló la entidad.

La institución sostuvo que las observaciones forman parte de un proceso de revisión que contribuirá al fortalecimiento de su estructura de control y supervisión.

La entidad destaca avances en controles internos

El organismo afirmó que desde el inicio de la actual gestión se han impulsado medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno, optimizar los procesos administrativos y consolidar una cultura de cumplimiento.

“Esta gestión ha venido trabajando desde su inicio en el fortalecimiento de los controles internos, la mejora continua de los procesos y la consolidación de una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas”, indicó.

Según la entidad, las observaciones contenidas en el informe se integran de manera natural al proceso de fortalecimiento institucional que asegura haber puesto en marcha.

Hasta el momento, el Inabie no ha ofrecido una valoración específica sobre cada uno de los hallazgos señalados por la Cámara de Cuentas ni ha adelantado posibles medidas administrativas derivadas de la investigación, argumentando que el análisis técnico del documento aún se encuentra en desarrollo.

La institución indicó que una vez concluya la evaluación emitirá su respuesta formal al órgano auditor conforme a los procedimientos establecidos.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más