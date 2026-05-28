Ante los cambios geopolíticos y las tensiones internacionales que impactan el comercio global, República Dominicana apuesta por fortalecer su estrategia exportadora como respuesta para mantener el crecimiento del sector.

Así lo afirmó la directora del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, quien aseguró que, pese a la dinámica internacional y los conflictos geopolíticos, las exportaciones dominicanas continúan mostrando resultados positivos.

La funcionaria reveló que entre enero y abril de 2026 las exportaciones alcanzaron los US$ 5,000 millones, una cifra “sin precedentes”, mientras que solo en abril superaron los US$ 1,300 millones.

“El país va bien, las exportaciones van bien a pesar de que la dinámica internacional y los conflictos geopolíticos pueden afectar el mercado”, expresó. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero, ¿Cuál es la solución frente a este escenario global cambiante? Para Riveiro, la respuesta está en continuar impulsando el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2030.

“Como país tenemos que seguir trabajando en el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2030”, sostuvo la directora de ProDominicana, al señalar que esta estrategia busca ampliar el valor exportado y fortalecer la competitividad del país en los mercados internacionales.

De acuerdo con la funcionaria, el plan se ha convertido en una herramienta clave para que República Dominicana pueda adaptarse a los nuevos retos del comercio exterior y mantener el dinamismo de sus exportaciones.

Diversificar, un término que también se aplica al comercio exterior

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), Biviana Rivero, enfatizó la necesidad de fortalecer la estrategia país para insertarse en mercados internacionales cada vez más exigentes, en un contexto donde las exportaciones dominicanas continúan creciendo, aunque enfrentan mayores retos geopolíticos.

Rivero explicó que, si bien las exportaciones dominicanas presentan cada mes cifras más elevadas, hasta los US$ 3,000 millones durante enero-marzo del 2026, están en un entorno donde la competitividad requiere un proceso continuo de innovación y preparación.

“Impulsar la competitividad con un proceso continuo que exige innovación, preparación, financiamiento inteligente y una mirada abierta hacia los mercados internacionales”, sostuvo la funcionaria.

De acuerdo con la titular de ProDominicana, estos elementos “no son opcionales para las empresas exportadoras”, sino la forma para avanzar y posicionar nuevas empresas en un mercado internacional competitivo.

Diversificación de mercados.

La competitividad internacional.

El acceso a financiamiento.

El aprovechamiento de herramientas innovadoras.

Un entorno global que exige más

El escenario internacional en el que opera el comercio dominicano es, en palabras del presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), de “transformaciones profundas”: reconfiguración de las cadenas de suministro globales, tensiones geopolíticas y cambios en las reglas del comercio mundial —incluyendo los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump, que han limitado márgenes de negociación bilateral— obligan a replantear estrategias.

Sin embargo, Castillo no lee ese panorama únicamente como amenaza. “Lejos de representar solo incertidumbre, este contexto abre oportunidades para el país”, señaló, al destacar las ventajas competitivas con las que cuenta República Dominicana: su ubicación geográfica privilegiada, la cercanía a mercados clave como Estados Unidos, una plataforma exportadora diversificada y un sector empresarial con probada capacidad de adaptación.

Balanza comercial

El intercambio comercial total de República Dominicana ascendió a US$ 44,792 millones en 2025. De este monto, US$ 14,645 millones correspondieron a exportaciones y US$ 30,147 millones a importaciones.

Las exportaciones crecieron 13 % interanual, mientras que las importaciones registraron un leve descenso de 0.2 %. Estas últimas sumaron US$ 30,147 millones, por debajo de los US$ 30,217 millones de 2024, aunque por encima de los US$ 29,043 millones de 2023.

Sin embargo, las importaciones han mostrado una tendencia al alza desde 2021, cuando totalizaron US$ 24,486 millones, con incrementos de 26.9 % en 2022 y 18.6 % en 2023.

El informe elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) señala que las exportaciones pasaron de US$ 12,925 millones en 2024 a US$ 14,645 millones en 2025, para un crecimiento de 13.3 %.

En 2024 ya habían aumentado 18.4 % respecto a 2023, año en el que se registró una caída de 3.6 % frente a 2022. En 2021, el valor exportado se situó en US$ 11,645 millones, con un incremento de 6.4 % al año siguiente.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más