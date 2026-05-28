La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) calificó como un paso positivo la decisión del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de someter a consulta pública la resolución que busca unificar los criterios de análisis aplicados en el Registro Mercantil a nivel nacional.

La entidad consideró que la medida contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, reducir la discrecionalidad en los procesos y agilizar los trámites para empresas y usuarios del sistema cameral.

Según explicó Fedocámaras, la iniciativa permitirá que los solicitantes tengan mayor claridad sobre los requisitos y parámetros utilizados por los registradores mercantiles al momento de evaluar expedientes y aprobar solicitudes.

“Desde Fedocámaras valoramos y agradecemos al MICM y al ministro Eduardo Sanz Lovatón por impulsar este proyecto de resolución. La unificación de criterios permitirá simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la gestión interna del Registro Mercantil”, expresó Manuel Aníbal García, presidente de la organización.

Criterios comunes para todo el país

La federación indicó que el documento fue consensuado y aprobado por los 32 registradores mercantiles del país, incorporando lineamientos homogéneos aplicables en todas las jurisdicciones para el análisis de trámites, tanto en aspectos formales como sustanciales.

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De acuerdo con la entidad, la propuesta busca garantizar que casos similares reciban respuestas uniformes sin importar la provincia donde se gestione el trámite, eliminando diferencias de interpretación entre oficinas registrales.

Impacto en el clima de negocios

Fedocámaras recordó que históricamente algunos registros mercantiles operaban bajo criterios distintos según la demarcación, situación que generaba incertidumbre para inversionistas, comerciantes y empresas con operaciones en varias provincias.

En ese sentido, sostuvo que la estandarización fortalecerá la transparencia institucional y aportará mayor previsibilidad al entorno empresarial, elementos considerados clave para mejorar el clima de negocios y facilitar las operaciones comerciales en el país.

Llamado a participar en la consulta

La organización invitó a abogados, empresarios y usuarios del Registro Mercantil a revisar el proyecto disponible en la sección de Consultas Públicas del MICM y a remitir sus observaciones antes del 26 de junio de 2026, fecha límite establecida para el proceso participativo.

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