El Banco Popular Dominicano premió diferentes emprendimientos innovadores y con impacto social, llevados a cabo por personas mayores de 60 años, en la primera edición de Impúlsate Silver, un programa que apuesta por promover el talento senior y el emprendimiento intergeneracional.
Esta iniciativa ofrece una plataforma exclusiva que visibiliza y apoya proyectos liderados por adultos mayores, impulsando ideas de negocio sostenibles, con valor social e impacto económico.
La propuesta incluye una fase de formación intensiva, asesorías personalizadas y una premiación que reconoce la creatividad y la trayectoria de estos emprendedores senior.
Ganadores
Yvette Viñas, fundadora de Love Pop Paletas Artesanales, un proyecto enfocado en la elaboración de paletas naturales. Su compromiso con la salud y el respeto al medio ambiente la hizo merecedora del primer lugar, con un premio de RD$ 1.5 millones y asesorías personalizadas para escalar su negocio.
En la categoría Impacto Social, se reconoció a Rosanna Gerónimo, con su Centro de Intervención Terapéutica, que ofrece servicios de neuroeducación y terapia del habla a niños, con un enfoque humano y profesional.
Ubicado en Bávaro, este centro es actualmente el único que ofrece servicios especializados de neuroeducación y terapia del habla en toda la zona.
En la categoría Innovación, la distinción se otorgó a Carmen Soto, creadora de Huit, un taller artesanal de tocados personalizados para novias y quinceañeras, en el que destaca su delicadeza y exclusividad.
Ambas emprendedoras recibieron un premio económico de RD$ 500,000, además de asesorías.
Además, el jurado otorgó dos menciones para los proyectos Los Ponches de Yayi, de Migdalia Taveras, por reinventar la bebida tradicional dominicana; y DulcittoMH, de la concursante Martha Herrera, por transformar el dulce de leche cortado en una propuesta gourmet.
Ambas iniciativas recibieron un reconocimiento de RD$ 250,000.
