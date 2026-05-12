El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista internacional The Banker como el banco con mejor desempeño de República Dominicana y el quinto del Caribe dentro de su ranking Top Caribbean Banks 2026, consolidando así su liderazgo financiero y reputacional en la región.

Destacó igualmente al Banco Popular como la entidad número uno de la República Dominicana en rentabilidad y apalancamiento, eficiencia operativa y sostenida capacidad de crecimiento.

Asimismo, la revista posiciona a la entidad bancaria dominicana como la mejor en cuanto a la calidad de sus activos, retorno basado en riesgo, liquidez y solvencia, reafirmando su capacidad de evolución en un entorno financiero dinámico y altamente competitivo.

Fortaleza financiera y liderazgo regional

Estos nuevos reconocimientos internacionales fortalecen la trayectoria del Popular como referente de innovación, transformación digital y sostenibilidad en el sistema financiero nacional y regional, sustentado en una estrategia centrada en la excelencia del servicio, el respaldo a los sectores productivos y la evolución constante de sus soluciones financieras.

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El presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Christopher Paniagua, expresó su satisfacción por esta distinción de The Banker, la cual “demuestra la fortaleza del modelo de negocio y la visión estratégica de largo plazo del Popular, sustentadas en una gestión prudente del riesgo y en la alta calidad de sus activos con el fin de respaldar el crecimiento sostenible de nuestros clientes y de la economía nacional”.

The Banker destacó que las entidades financieras del Caribe iniciaron 2026 en una posición robusta, favorecidas por el crecimiento de sus activos y beneficios durante 2025, en un contexto económico internacional marcado por desafíos estructurales para América Latina y el Caribe.

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