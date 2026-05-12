El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista internacional The Banker como el banco con mejor desempeño de República Dominicana y el quinto del Caribe dentro de su ranking Top Caribbean Banks 2026, consolidando así su liderazgo financiero y reputacional en la región.
Destacó igualmente al Banco Popular como la entidad número uno de la República Dominicana en rentabilidad y apalancamiento, eficiencia operativa y sostenida capacidad de crecimiento.
Asimismo, la revista posiciona a la entidad bancaria dominicana como la mejor en cuanto a la calidad de sus activos, retorno basado en riesgo, liquidez y solvencia, reafirmando su capacidad de evolución en un entorno financiero dinámico y altamente competitivo.
Fortaleza financiera y liderazgo regional
Estos nuevos reconocimientos internacionales fortalecen la trayectoria del Popular como referente de innovación, transformación digital y sostenibilidad en el sistema financiero nacional y regional, sustentado en una estrategia centrada en la excelencia del servicio, el respaldo a los sectores productivos y la evolución constante de sus soluciones financieras.
El presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Christopher Paniagua, expresó su satisfacción por esta distinción de The Banker, la cual “demuestra la fortaleza del modelo de negocio y la visión estratégica de largo plazo del Popular, sustentadas en una gestión prudente del riesgo y en la alta calidad de sus activos con el fin de respaldar el crecimiento sostenible de nuestros clientes y de la economía nacional”.
The Banker destacó que las entidades financieras del Caribe iniciaron 2026 en una posición robusta, favorecidas por el crecimiento de sus activos y beneficios durante 2025, en un contexto económico internacional marcado por desafíos estructurales para América Latina y el Caribe.
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