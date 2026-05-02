El Banco Popular Dominicano informó que canaliza el 40.6% del total de créditos dirigidos a la industria nacional. Esta participación representa un incremento de 120 puntos básicos en comparación con el año anterior, consolidando su posición como principal impulsor financiero del sector.

La cartera de financiamiento destinada a la industria asciende a RD$ 66,646 millones, lo que supone un aumento absoluto de RD$ 7,643 millones respecto al período previo, equivalente a un crecimiento interanual del 13%.

La entidad indicó que este respaldo financiero abarca soluciones diseñadas para apoyar tanto la operación diaria como los planes de inversión y expansión de las empresas industriales, contribuyendo directamente a su desarrollo y competitividad.

Como parte de su estrategia, el Popular dijo que impulsa iniciativas orientadas a la digitalización de procesos, facilitando la gestión operativa y financiera de las industrias. Estas acciones se complementan con programas enfocados en sostenibilidad y en la adopción de prácticas medioambientales responsables dentro de la actividad productiva.

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El Popular amplía este aporte con una oferta de productos financieros y alianzas estratégicas orientadas a la modernización de procesos y al acceso a nuevos mercados por parte de las industrias locales.

Impacto de la manufactura en la economía

Estos resultados destacados por el Popular, son parte del estudio “Cuantificando el aporte de la industria: encadenamientos productivos y efecto multiplicador de la manufactura local”, elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y auspiciado por el Banco Popular, entre otras entidades bancarias.

El análisis sitúa la participación de la manufactura en el producto interno bruto en un 12.5% y evidencia su fuerte efecto multiplicador en la economía. Por cada RD$ 100 generados en ventas, RD$ 42 se destinan a la compra de bienes y servicios locales, RD$ 29 corresponden a valor agregado nacional y RD$ 29 a importaciones.

Asimismo, los hallazgos muestran que el sector realiza compras locales por RD$ 647 mil millones y genera 2.9 empleos indirectos por cada empleo directo, lo que refleja su capacidad de dinamizar otras actividades económicas.

En el ámbito del comercio exterior, la manufactura aporta el 43% de las exportaciones nacionales del régimen local y tiene presencia en más de 120 mercados internacionales. Además, contribuye con el 21% de la recaudación interna del país, consolidándose como un pilar clave para las finanzas públicas.

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