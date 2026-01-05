El Banco Central dominicano informó que la tasa de cambio promedio ponderada de venta cerró el 31 de diciembre en RD$ 63.30 por dólar, registrando una depreciación acumulada de apenas un 3.13 % con respecto a 2024, una cifra significativamente inferior al 5.00 % registrado al cierre del 2024. De su lado, la tasa de compra promedio ponderada cerró en RD$ 62.90 por dólar, el último día del 2025.

Asimismo, la cotización del peso dominicano frente al dólar estadounidense promedió el RD$ 61.99 por dólar durante el 2025. Estos resultados se ubicaron por debajo de lo proyectado en el marco macroeconómico correspondiente al 2025 por el Ministerio de Hacienda y Economía, el cual contemplaba una tasa de cambio promedio del RD$ 63.11 y depreciación cercana al 5.50 % para este período.

Por otro lado, al cerrar el 2025 los niveles de reservas internacionales brutas del Banco Central, ascendieron a US$ 14,691.2 millones, equivalentes a 11.4 % del PIB y 5.4 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

El fortalecimiento de las reservas internacionales constituye un reflejo de la robustez de los fundamentos económicos de República Dominicana, el dinamismo de los sectores generadores de divisas y la implementación de las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central, combinada con una mayor generación de divisas de la economía dominicana que se proyecta en alrededor de US$ 46,800 millones al cierre del 2025, apoyada en el buen desempeño de las exportaciones, turismo y remesas, principalmente.

Adicionalmente, se observa un incremento significativo en la confianza de los inversionistas extranjeros, sustentado en la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, el favorable clima de negocios del país y la paz social.

Esta confianza se refleja en la reducción de los indicadores de riesgo país a mínimos históricos, al mostrar una tendencia a la baja en el índice que mide el riesgo país EMBI (Indice de Bonos de Mercados Emergentes) de JPMorgan de 2.67 en abril a 1.69 a diciembre de este año, incluso por debajo del nivel promedio de riesgo país de Latinoamérica, así como en una mayor entrada de inversión extranjera directa, estimada al cierre del 2025 en alrededor de US$ 4,900 millones.

Además, el BCRD agregó que el 2025 estuvo marcado por un entorno externo particularmente complejo y convulso para los mercados financieros globales. La incertidumbre asociada a la política arancelaria implementada por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se combinó con la persistencia de conflictos geopolíticos, especialmente entre Rusia y Ucrania, así como entre Israel y Palestina. A este escenario se sumó la permanencia de tasas de interés internacionales en niveles relativamente elevados, lo que incidió en las condiciones financieras globales mas restrictivas y en los flujos de capitales más volátiles hacia las economías emergentes.

Liquidez del Sistema Financiero y Tasas de Interés

Al concluir el año, la liquidez del sistema financiero en forma de depósitos remunerados en el Banco Central (Overnight) fue de RD$ 71,159.5 millones, manteniendo un nivel promedio de RD$ 113 mil millones durante el mes de diciembre pasado, consistente con la establecido en el programa monetario, y considerado adecuado para continuar facilitando la reducción de las tasas de interés locales.

Estas mejores condiciones de liquidez en el sistema financiero contribuyeron a atender oportunamente las necesidades de recursos líquidos que estacionalmente presentan los distintos sectores económicos, ante el incremento de la demanda de dinero en la época navideña.

En efecto, conforme informaciones preliminares, la tasa de interés para operaciones interbancarias en el mes de diciembre de 2025 fue de 7.07 %, menor en 550 puntos básicos a su valor máximo de este año del 12.57 % alcanzado en el mes de junio; así como inferior al 11.74 % registrado en diciembre de 2024, para una reducción interanual de 467 puntos básicos.

Al mismo tiempo, las tasas de interés activas de la banca múltiple se situaron en 13.26 %, durante el mes de diciembre de 2025, por debajo del 15.05% observado en diciembre de 2025, para una disminución interanual de 179 puntos básicos. Se destacan las disminuciones significativas de las tasas de interés para préstamos a sectores productivos, que redujeron de 14.07 % a 12.86 % (160 puntos básicos) en el período diciembre 2024-2025, así como las tasas de interés para financiamiento del consumo de los hogares, que observaron una baja de 20.19 % a 17.86 % (233 puntos básicos).

En cuanto a las tasas de interés pasivas, las informaciones preliminares indican que al cierre de diciembre de 2025 éstas se ubicaron en 6.05%, menores en 377 puntos básicos al valor de 9.81% registrado para el cierre de 2024. Hacia 2026, esta importante disminución facilitará que, en la medida en que opera el mecanismo de transmisión de la política monetaria, continúen las disminuciones de las tasas de interés activas de préstamos para el consumo de los hogares y las operaciones de los sectores productivos.

