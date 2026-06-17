El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández informó que la primera audiencia para conocer la acción directa de inconstitucionalidad presentada por un grupo de legisladores de distintos partidos fue aplazada por el Tribunal Constitucional, en un proceso que busca declarar inconstitucional el artículo 45 de la Ley de Presupuesto General del Estado.

Fernández explicó que el recurso fue sometido hace más de tres meses y que la iniciativa ha logrado reunir el respaldo de sectores políticos y sociales en torno a la demanda de indexar los salarios de los trabajadores.

Según el legislador, el artículo impugnado suspende desde hace ocho años consecutivos la actualización del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que provoca que trabajadores que devengan a partir de RD$ 34,000 mensuales paguen impuestos cuando, a su juicio, el umbral debería rondar los RD$ 52,000.

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“Hay una diferencia de entre RD$ 17,000 y RD$ 18,000 que no queda en la mesa del dominicano, sino en las arcas del Estado”, sostuvo.

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El senador afirmó que la acción busca garantizar “justicia tributaria, equidad tributaria y el principio de razonabilidad”, al tiempo que expresó su confianza en que el tribunal conozca el caso de manera expedita.

Sobre el aplazamiento, indicó que aún no han sido notificados sobre la fecha de la próxima audiencia. No obstante, consideró que se trata de un procedimiento normal dentro del Tribunal Constitucional, posiblemente para permitir que los magistrados estudien el expediente, ponderen los argumentos presentados y adopten una decisión fundamentada.

Fernández manifestó que espera que, tras las próximas etapas del proceso, el alto tribunal emita una sentencia sobre el recurso sometido por los legisladores.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más