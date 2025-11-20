El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, presentó ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los resultados de la vigésima Reunión Regional Americana, celebrada en República Dominicana, la cual fue acogida por ese importante organismo ejecutivo.

En el referido informe Olivares Ortega destaca la defensa de la democracia, la paz, el trabajo decente, el diálogo y la protección social, como esencia de la Declaración de Punta Cana.

El ministro de Trabajo señaló que la Reunión Regional Americana tuvo un carácter “histórico” por el amplio nivel de consenso alcanzado entre las delegaciones de la región.

Olivares Ortega explicó que la reunión se desarrolló en un contexto de profundos cambios en el mundo laboral, pero aseguró que, pese a los desafíos, “el espíritu de la OIT se hizo más fuerte que nunca”.

Señaló que el espacio se convirtió en un ejercicio firme de diálogo social, donde se realizaron negociaciones extensas y se alcanzaron acuerdos en temas especialmente sensibles.

“Cada palabra y cada prioridad fueron analizadas con responsabilidad, porque el momento histórico demandó claridad y unidad”, afirmó el titular de Trabajo.

El ministro resaltó el hecho de que la Declaración se produjo con la República Dominicana como país anfitrión, donde el tripartismo es una cultura sólida. “Quedó demostrado que el consenso es siempre la vía correcta”.

Olivares Ortega calificó el documento de la Declaración de Punta Cana como un instrumento que “une a las Américas en torno a un futuro de desarrollo sostenible y justicia social. Una hoja de ruta con visión de futuro que refuerza el compromiso regional con el multilateralismo y con los principios que promueve la OIT. Es un paso firme hacia adelante”.

La declaración incluye compromisos clave, entre ellos el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo, la aceleración de la formalización del empleo informal y la promoción de transiciones justas ante el cambio climático y la digitalización. También plantea avanzar hacia una protección social integral y la adopción de salarios vitales.

El Consejo de Administración de la OIT decidió que la oficina regional, con sede en Lima, Perú, elabore el plan de acción de la implementación de la Declaración de Punta Cana, el cual será conocido en marzo del próximo año, y su avance de aplicación evaluado en el Consejo de noviembre del 2026.

