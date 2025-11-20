El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) cerró el mes de octubre con una expansión moderada al ubicarse en 52.1.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

En octubre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación al mes de septiembre. “Volumen de ventas” pasó a 65.5 a 52.83; “volumen de producción” descendió de 58.6 a 50.99; “empleo” bajó de 53.0 a 49.04, y “plazo entrega suplidores” descendió de 54.0 a 51.92, mientras que “inventario de materias primas” ascendió de 55.0 a 59.62.

