La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes el primer convenio internacional destinado a regular las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, una decisión considerada histórica por establecer estándares mínimos de protección para millones de personas que prestan servicios mediante aplicaciones de transporte, reparto y otras modalidades de trabajo bajo demanda.

La nueva norma fue aprobada durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo por 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones, tras varios años de negociaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

El convenio entrará en vigor doce meses después de que sea ratificado por al menos dos Estados miembros y busca equiparar las condiciones laborales de quienes trabajan mediante plataformas digitales con las del resto de los trabajadores, garantizando derechos como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos injustificados.

La OIT reconoce que la economía de plataformas está transformando aceleradamente el mercado laboral mundial, creando nuevas oportunidades de empleo, pero también ampliando espacios de precarización debido a la ausencia de regulaciones específicas.

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Garantías sobre remuneración y protección social

Los Estados deberán adecuar sus legislaciones

El convenio exhorta a los países miembros a adoptar medidas para asegurar que los trabajadores de plataformas reciban una remuneración adecuada que, en ningún caso, sea inferior al salario mínimo legal o al pactado mediante negociación colectiva.

Asimismo, insta a garantizar el acceso efectivo a los sistemas de seguridad social, programas de formación y mecanismos de protección frente a la discriminación y las desvinculaciones arbitrarias, incluyendo la denominada "desactivación de cuentas", práctica utilizada por algunas plataformas para impedir que un trabajador continúe prestando servicios.

Transparencia en el uso de algoritmos

Los trabajadores podrán solicitar revisión de decisiones automatizadas

Uno de los aspectos más novedosos del convenio es la regulación del uso de algoritmos y sistemas automatizados para asignar tareas, evaluar el desempeño o adoptar decisiones que afecten la continuidad laboral de los trabajadores.

El texto establece que las personas deberán ser informadas sobre el funcionamiento de esos sistemas y tendrán derecho a solicitar la revisión de decisiones tomadas exclusivamente mediante procesos automatizados.

Además, incorpora garantías para la protección de los datos personales y medidas contra la violencia y el acoso, incluidos los que se produzcan a través de medios digitales.

Derecho a suspender una tarea por razones de seguridad

Miembros del Movimiento en Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora sostienen pancartas durante una protesta en la que exigen que El Salvador permanezca en la lista de casos prioritarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian el estancamiento, los retrocesos y las presuntas violaciones de los derechos laborales y la libertad de asociación en el país, en San Salvador, el 19 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

El convenio también reconoce el derecho de los trabajadores de plataformas a interrumpir una tarea cuando exista un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, fortaleciendo las garantías en materia de seguridad y salud ocupacional en un sector caracterizado por la flexibilidad y la escasa regulación.

Durante la presentación del acuerdo, representantes de la OIT destacaron que la expansión de las plataformas digitales constituye una de las mayores transformaciones del mundo del trabajo en décadas.

La directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la organización, Sukti Dasgupta, explicó que el objetivo es extender derechos laborales a millones de personas que actualmente desarrollan su actividad sin una relación laboral formal y promover una correcta clasificación de esos vínculos jurídicos.

Por su parte, el presidente de la comisión negociadora, Colin Jordan, sostuvo que la velocidad de la revolución tecnológica hace indispensable que los organismos multilaterales adapten sus normas para responder a los nuevos modelos de empleo.

El crecimiento de empresas como Uber, Bolt, Glovo, Deliveroo y otras plataformas digitales ha impulsado un debate internacional sobre la necesidad de garantizar derechos laborales básicos a quienes trabajan bajo esquemas de contratación flexibles.

Con este convenio, la OIT establece el primer marco jurídico global que servirá de referencia para futuras reformas nacionales y permitirá activar mecanismos internacionales de supervisión en los países que decidan ratificarlo.

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