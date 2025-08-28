Los sectores industria y comercio han sido un motor clave en la generación del empleo formal en República Dominicana, contribuyendo con el 61 % de los nuevos puestos de trabajo registrados en el segundo trimestre de 2025. Este crecimiento, que suma 72,242 nuevos empleos, juega un rol fundamental en la dinamización de la economía y la formalización del mercado laboral.

Este incremento de nuevos empleos reafirma el firme compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de seguir apoyando a estos sectores y asegurar que la economía del país siga creciendo y desarrollándose bajo un modelo económico sostenible, formal, innovador e inclusivo.

Según los datos sobre el mercado laboral dominicano, se generaron 121,164 nuevos empleos netos entre abril y junio de 2025; de esa cantidad más de 72,000 corresponden a los sectores productivos y comerciales, reforzando la tendencia positiva en la ocupación.

El total de ocupados en la economía alcanzó los 5,123,548 trabajadores al cierre del segundo trimestre.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que “el crecimiento sostenido en la generación de empleo formal siendo un pilar clave para el desarrollo económico del país y nos indica que estamos en el camino correcto para seguir fortaleciendo nuestra economía".

En el mismo período, el informe señala una disminución de 43,434 personas en la ocupación informal, lo que ha llevado a la tasa de informalidad al 54 %, 2.2 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2024.

Este avance se alinea con el crecimiento interanual de 164,598 trabajadores formales, evidenciando un progreso significativo en la formalización de la fuerza laboral dominicana.

