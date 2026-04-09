El expresidente Leonel Fernández advirtió este jueves que la crisis en el estrecho de Ormuz representa una amenaza directa para la estabilidad económica mundial y, en particular, para economías importadoras de petróleo como la dominicana. Sus declaraciones se produjeron durante la Conferencia del Poder Judicial 2026, que se celebra los días 9, 10 y 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

"Lo que se requiere es la apertura del estrecho de Ormuz para que el veinte por ciento de los petroleros que circulan en el mundo puedan pasar por ahí, y por tanto no se genere un tema de inflación ni la desestabilización de la economía global", afirmó Fernández.

El líder del Partido Fuerza del Pueblo señaló que el escenario internacional "está evolucionando día por día, o involucionando, no sabemos", y advirtió que si el bloqueo persiste, el resultado sería "estancamiento de la producción e inflación", una combinación que definió como "el peor malestar de la economía": la estanflación.

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Un estrecho que mueve el mundo

La preocupación del expresidente tiene sustento en los datos más recientes. Según informó la agencia EFE el pasado 6 de abril, Irán y Omán negocian un "protocolo para el tránsito seguro" de embarcaciones por el estrecho, bloqueado por Teherán desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto armado con Estados Unidos e Israel. Por esa vía transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo.

El bloqueo redujo el tránsito de buques en un 97% y disparó el precio del petróleo Brent a entre 110 y 111 dólares por barril, según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI) citados por medios regionales. Más de 9 millones de barriles diarios de producción petrolera de Medio Oriente permanecen fuera de operación durante abril, de acuerdo con estimaciones del gobierno de Estados Unidos recogidas por agencias internacionales.

Tregua frágil, Líbano en llamas

Fernández también aludió a la complejidad del escenario diplomático: "Se habla de un acuerdo de cese al fuego, pero resulta entonces que Israel ataca el Líbano", señaló, describiendo la volatilidad que caracteriza al conflicto.

En efecto, el 8 de abril, un día antes de la conferencia, AFP reportó que el Ejército israelí continuó con bombardeos en el sur del Líbano pese a la tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán. El gobierno de Benjamin Netanyahu aclaró que dicho alto el fuego "no incluye al Líbano", donde opera el grupo Hezbollah.

El tráfico marítimo en el estrecho comenzó a reactivarse con cautela el miércoles 8 de abril, tras el anuncio de la tregua entre EE.UU. e Irán, aunque la situación sigue siendo inestable.

Sin recomendaciones por ahora

Consultado sobre qué le recomendaría al Gobierno dominicano ante este panorama, Fernández fue escueto: "Yo no puedo recomendar nada todavía. Cuando hablen conmigo, ya diré".

La Conferencia del Poder Judicial 2026, espacio institucional creado en el año 2000 para promover el diálogo sobre la justicia dominicana, reúne este año a jueces, abogados, académicos y representantes de los poderes del Estado en torno a los desafíos del sistema judicial, aunque el contexto geopolítico internacional se coló en los márgenes del encuentro.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más