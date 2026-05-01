Durante la marcha del 1 de mayo, Estalin Quezada, presidente de Juventud Caribe, alzó su voz en defensa de la cesantía, asegurando que se trata de un derecho conquistado que no debe ser eliminado ni debilitado, al considerar que su pérdida aumentaría la incertidumbre y desprotección de los jóvenes trabajadores.

Quezada enfatizó que la juventud dominicana no solo conmemora la fecha, sino que sale a las calles a defender su presente y futuro, exigiendo trabajo digno, seguridad social y estabilidad, en un llamado firme a la organización y la lucha como única vía para garantizar sus derechos.

"La cesantía no se toca. Porque la cesantía es un derecho conquistado con lucha y eliminarla o debilitarla es condenar a las juventudes a una vida de mayor incertidumbre y desprotección", señaló.

Quezada resaltó que la movilización de este primero de mayo va más allá de la conmemoración histórica: "No venimos solo a recordar la historia, venimos a defender nuestro presente y nuestro futuro. Venimos a decir que la precariedad no es destino, que la juventud no está condenada a sobrevivir sin derechos".

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Instó, además, a salir a las calles a luchar por los derechos. "Hay que salir a las calles, hay que organizarse y hay que luchar, porque ningún derecho ha sido regalado y ninguno se defenderá sin movilización. La juventud dominicana no está cansada de luchar, está cansada de que le nieguen lo que le corresponde".

Quezada enfatizó que buscan trabajos dignos, seguridad social, estabilidad y futuro.

"¡Que viva la juventud trabajadora! ¡Que viva el primero de mayo, clasista y revolucionario!", indicó.