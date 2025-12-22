Isidoro Santana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que lo peor del año 2025 ha sido la incertidumbre, un factor que tiene mucha influencia en las decisiones económicas de las personas y de los tomadores de decisiones.

Aclaró que para la República Dominicana lo económico ha sido lo menos malo, porque el país ha logrado mantener la estabilidad, con un crecimiento de un 2 por ciento del PIB, con una inflación que podría terminar en un 5%, cuando en 2024 fue de un 3 por ciento.

La mayor incertidumbre, de acuerdo con Santana, la representó el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con medidas arancelarias y otras que crearon mucha preocupación en los agentes económicos. Luego con los cambios los agentes han dejado de creer en ese presidente, porque además su guerra arancelaria ha sido desastrosa.

En el caso de la economía dominicana dijo que las zonas francas no tuvieron un buen año 2025, el turismo ha crecido pero menos de lo que pudo crecer en 2024, y que un sector importante como la construcción ha resultado muy afectado por la ralentización y porque el mercado inmobiliario luce agotado.

También sostuvo que el Estado no puede seguir subsidiando los combustibles ni subsidiando la electricidad.

Dijo que los intereses bancarios altos son un factor para que no haya crecido la construcción, igual que la política migratoria aplicada por el gobierno, que eleva los costos y pone gran impedimento a la mano de obra extranjera, en particular la haitiana, que es la más utilizada en esa área.

Sostuvo que la inversión pública tiene problemas, porque faltan recursos y bienes públicos para carreteras, ampliar las vías en las ciudades, y mientras hay muchas yipetas modernas hay pocas vías para utilizarlas, hay encajonamientos y falta de capacidad del Estado para resolver ese problema.

Esos subsidios resultan irracionales. Aunque destacó la incompetencia del gobierno para cobrar la electricidad a quienes no la pagan, y quienes no la pagan son los que más consumen. Consideró más adecuado los subsidios a los alimentos o a los medicamentos.

Isidoro Santana fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.

