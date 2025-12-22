El economista Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, afirmó este lunes que no tiene ninguna preocupación sobre la salud financiera del Banco de Reservas, al desmentir versiones que han circulado recientemente en redes sociales sobre supuestos problemas en esa entidad bancaria.

Jiménez hizo la aclaración durante una entrevista telefónica en el programa radial Despierta con La X, que se transmite por La X 102.1 FM, luego de que se difundiera un video en el que el dirigente de oposición se refería a presuntos “hoyos” financieros en instituciones públicas, en el que mencionaba a Seguros Banreservas y el Banco Agrícola.

“Yo he revisado los estados financieros del Banco de Reservas y no hay nada que me lleve a pensar que el banco tiene problemas o dificultades para cumplir con sus compromisos. Veo una entidad sólida, como lo ha sido históricamente, con activos que superan ampliamente sus pasivos y con una calificación crediticia que respalda su salud financiera”, expresó el economista en la llamada.

El exfuncionario explicó que ha analizado los estados financieros de varias entidades públicas correspondientes al año 2024, en las cuales ha identificado situaciones que le generan preocupación, aunque aclaró de manera enfática que en ningún momento se ha referido al Banco de Reservas dentro de esos señalamientos.

Seguros Reservas también niega irregularidades

Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas

En relación con Seguros Reservas, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Nelson Arroyo, negó que exista algún “hoyo” financiero, calificando esas versiones como falsas.

Arroyo explicó que, desde el año 2020 hasta la fecha, solo en 2022 la empresa registró un menor nivel de utilidades, alcanzando RD$609 millones, sin que esto representará pérdidas ni problemas estructurales.

Indicó además que el desempeño financiero de la aseguradora ha mostrado una tendencia positiva sostenida.

Según datos ofrecidos por el funcionario, Seguros Reservas incrementó sus utilidades en un 133 %, pasando de RD$789 millones en noviembre de 2024 a RD$1,839 millones en noviembre de 2025.

Con base en este comportamiento, la empresa proyecta cerrar diciembre de 2025 con ganancias superiores a los RD$2,300 millones, lo que constituye el mejor resultado financiero en sus 23 años de operación, indicaron a los medios.

Este desempeño superaría el récord previo alcanzado en 2020, cuando las utilidades ascendieron a RD$1,653 millones, reflejando un crecimiento estimado de 39 %.

Finalmente, Seguros Reservas informó que sus estados financieros cuentan con el aval de la firma auditora KPMG y con una calificación de riesgo AAA, con perspectiva estable, otorgada por la agencia Feller Rate.

Cabe señalar que, desde hace varios días, en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram han circulado videos y capturas de pantalla en los que supuestos usuarios del Banco de Reservas denuncian que se les han realizado transferencias o sustracciones de dinero desde sus cuentas sin su consentimiento.

Hasta el momento, estas denuncias se han difundido principalmente a través de plataformas digitales y no han sido acompañadas de informaciones oficiales que confirmen fallas sistémicas en la entidad bancaria.

