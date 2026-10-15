INICIA plantea priorizar la calidad de los aprendizajes para transformar la educación dominicana

La calidad de los aprendizajes y su pertinencia para el mercado laboral deben convertirse en prioridades del sistema educativo dominicano, plantearon representantes de INICIA durante el Almuerzo Regional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), celebrado en Santiago.

El encuentro, titulado “La educación como obsesión nacional”, contó con la participación de Amelia Vicini, socia de INICIA; Ryan Larrauri y Antonio Caparrós, socios directores de INICIA Educación Managers, quienes expusieron sobre la necesidad de impulsar cambios sostenibles en el sistema educativo mediante inversiones de largo plazo, el fortalecimiento institucional y una mayor vinculación entre la formación académica y el sector productivo.

Durante su intervención, Vicini recordó que en 2011 la educación se convirtió en una causa nacional que impulsó la asignación del 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. Sin embargo, sostuvo que el desafío actual es mejorar los resultados del aprendizaje.

“Hoy la obsesión tiene que ser la calidad y la pertinencia de los aprendizajes, hasta ver los resultados”, expresó.

Vicini explicó que la estrategia de INICIA en el sector educativo se basa en una visión de inversión a largo plazo, bajo el planteamiento de que el crecimiento empresarial y el desarrollo del país dependen, en parte, de su capacidad para formar, atraer y retener talento.

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“INICIA Educación nace con un mandato muy claro: generar una estrategia de inversión sostenible en el tiempo que contribuya de manera directa y significativa a la mejora del sistema educativo”, afirmó.

La empresaria indicó que el enfoque contempla un horizonte mínimo de inversión de 20 años y busca contribuir al fortalecimiento de los sectores público y privado de la educación. También señaló que la preparación del capital humano incide en la productividad de las empresas y en su capacidad de crecimiento.

Brechas entre educación y mercado laboral

Ryan Larrauri abordó las diferencias entre las competencias que adquieren los estudiantes durante su formación y las habilidades que demandan las empresas, así como sus implicaciones para la productividad y los costos operativos.

“Muchas empresas tienen que invertir importantes recursos, capacitando en el lugar de trabajo sobre lo que no se aprendió en el lugar de estudios”, manifestó.

El ejecutivo señaló que estas brechas dificultan la incorporación de personal calificado y evidencian la necesidad de mejorar la pertinencia de los aprendizajes y la conexión entre las instituciones educativas y el sector productivo.

Como parte de la estrategia de inversión de INICIA Educación, presentó el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo I (FICDERD I), creado junto a AFI Universal para canalizar recursos hacia instituciones educativas privadas y atender necesidades en distintos niveles de formación.

Inversiones y continuidad de las políticas educativas

Antonio Caparrós sostuvo que la transformación del sistema educativo requiere continuidad en las estrategias, capacidad de ejecución y compromisos que trasciendan los períodos de gobierno.

“La educación no se transforma en un período de gobierno ni con un ciclo de donaciones”, afirmó.

Caparrós explicó que INICIA Educación desarrolla su estrategia a través de dos vías: el apoyo técnico al sistema educativo público y la inversión en instituciones privadas sostenibles. Estas iniciativas abarcan la educación inicial y escolar, la formación técnica y vocacional y la educación superior.

Amchamdr aboga por conectar la educación con el empleo

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, planteó que el país necesita un sistema educativo vinculado con el empleo y el emprendimiento, capaz de preparar a los jóvenes para los cambios asociados con la tecnología y la inteligencia artificial.

También destacó la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de aprendizaje, los valores y la ciudadanía.

“Si conseguimos eso, la educación será mucho más que un sector del presupuesto público: será infraestructura para la competitividad, motor de movilidad social y fundamento de nuestra estabilidad como sociedad”, expresó.

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