América Latina y el Caribe podría aumentar el PIB per cápita un 11 % y reducir la desigualdad un 6 % si logra que los mercados sean más competitivos, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe, “Mercados para el desarrollo: mejorando vidas a través de la competencia”, muestra que la competencia limitada y la alta concentración de mercado en las economías de la región debilitan el crecimiento, reducen los salarios y mantienen a las empresas pequeñas e informales.

Si los mercados laborales fueran tan competitivos como en las economías avanzadas, el PIB per cápita podría aumentar hasta un 25 %, impulsado por mayor inversión y producción, una asignación más eficiente de recursos y trabajadores que acceden a mejores empleos con salarios más justos, según el estudio.

“El informe demuestra que los mercados no son simplemente un elemento contextual en el desarrollo, sino que desempeñan un papel activo en impulsarlo”, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

“Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores. Mercados más sólidos y equitativos son clave para liberar todo el potencial de América Latina y el Caribe”, agregó.

Entre los hallazgos del informe se destaca que la concentración de mercado en América Latina y el Caribe es cuatro veces mayor que en las economías avanzadas, mientras que las empresas de la región aplican márgenes promedio de 35 % sobre el costo, frente a 20 % en mercados más competitivos.

El organismo internacional sostuvo que los trabajadores reciben solo el 50 % del valor que generan, frente al 65 % en Estados Unidos y el 81 % en otras economías avanzadas.

Además, el 95 % de las empresas tiene menos de cinco trabajadores y absorbe el 57 % del empleo. Las empresas más productivas, aquellas con más de 50 empleados, representan solo el 1 % de las firmas y el 20 % de los puestos de trabajo.

“Estamos comprometidos a liderar con investigación rigurosa y basada en evidencia para ayudar a los países a implementar reformas que generen un impacto real en las personas y las empresas”, dijo Laura Alfaro Maykall, economista jefe y asesora económica del BID.

“Con este informe estamos proporcionando a los responsables de políticas y a los investigadores los datos necesarios para diseñar políticas más inteligentes que fomenten la innovación, salarios justos y un crecimiento sostenible”, agregó.

El informe cita reformas procompetencia exitosas que ya están en marcha, como la portabilidad numérica en telecomunicaciones ha ampliado el acceso y reducido los costos; y que los sistemas de pagos digitales han disminuido las barreras de transacción para empresas y consumidores.

Asimismo, la portabilidad de préstamos ha aumentado las opciones de crédito y reducido las tasas de interés, mientras que las reformas en las compras públicas han bajado los precios de bienes esenciales como la insulina.

Para escalar estos avances, el informe propone tres prioridades para los gobiernos, siendo reducir la fragmentación de los mercados mediante la mejora de infraestructura, la armonización de normas, la interoperabilidad de sistemas y la agilización de procesos fronterizos para que las empresas puedan crecer y conectarse dentro de sus países y con cadenas globales de valor.

Además, sugiere diseñar regulaciones más inteligentes eliminando reglas que mantienen a las empresas pequeñas y creando políticas justas basadas en evidencia que aborden fallas de mercado y, al mismo tiempo, fomenten el crecimiento.

El BID indica que fortalecer las agencias de competencia otorgándoles mayor independencia, recursos y autoridad para disuadir conductas anticompetitivas y promover economías más equitativas.

El estudio también señala que las reformas exitosas requieren más que leyes. Exigen inversión en capacidad estatal, aplicación creíble de las normas mediante tribunales independientes y agencias autónomas, así como instituciones políticas estables para evitar retrocesos.

