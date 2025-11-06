La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que en octubre de 2025 recaudó RD$ 79,480.7 millones, superando en RD$ 5,815.1 millones lo obtenido en igual mes del año anterior, lo que equivale a un crecimiento de 7.9 %.

El monto también sobrepasó en RD$ 510.7 millones la meta prevista en el Presupuesto General del Estado, alcanzando un cumplimiento del 100.6 %.

Al excluir los ingresos extraordinarios, la DGII reportó un crecimiento mensual de 5.0 %, equivalente a RD$ 3,352.0 millones adicionales.

Con estos resultados, la entidad suma 63 meses consecutivos, superando sus estimaciones recaudatorias desde agosto de 2020, incluso con los ajustes al alza en las metas de los presupuestos reformulados.

Entre enero y octubre de 2025, la DGII acumuló RD$ 766,210.6 millones, cumpliendo el 100.2 % del estimado y registrando un excedente de RD$ 1,516.5 millones.

En comparación con el mismo periodo de 2024, el incremento fue de 8.7 %, equivalente a RD$ 61,129.1 millones adicionales.

La institución reafirmó su rol como principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano, al aportar el 75.1 % del total recaudado por las oficinas colectoras.

Principales impuestos

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos (ISR) aportó RD$ 16,631.9 millones durante octubre.

El ITBIS generó RD$ 16,529.4 millones, con un crecimiento de 8.7 %, impulsado por los sectores comercio, hoteles, bares, restaurantes y construcción.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas totalizó RD$ 9,891.5 millones, tras un aumento de 7.5 % en el impuesto a asalariados, explicado por el incremento en la cantidad de trabajadores gravados (13.0 %) y en el monto retenido (6.3 %).

El Impuesto a la Minería registró un desempeño extraordinario, con RD$ 9,570.5 millones, una variación positiva de RD$ 5,157.4 millones respecto a octubre de 2024, impulsada por el precio del oro, la eficiencia productiva del sector y el fin de compensaciones anticipadas de 2021.

En tanto, el Impuesto Selectivo a los Combustibles aportó RD$ 7,852.2 millones, mientras que los demás tributos sumaron RD$ 19,005.1 millones, completando el total recaudado en el mes.

