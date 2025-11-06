La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) anunció que deja sin efecto el llamado a huelga nacional de 24 horas que había sido convocado para este viernes 7 de noviembre en todo el país.

La decisión busca dar paso al proceso de diálogo y concertación abierto con el presidente Luis Abinader, a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y de los funcionarios Fernando Durán, Freddy Fernández, Eulalio Ramírez y Juan Rosario.

La organización valoró la disposición mostrada por las autoridades para encaminar soluciones a las demandas de los profesionales agropecuarios.

La ANPA reiteró que su posición no responde a un ánimo de confrontación, sino a su compromiso con las reivindicaciones laborales y el bienestar del sector.

El gremio confía en que, mediante la concertación, se alcanzarán los objetivos que beneficien a la seguridad alimentaria y a la meta de hambre cero en República Dominicana.

Finalmente, la ANPA exhortó a sus miembros a mantenerse unidos y firmes, respaldando las decisiones de su Comité Ejecutivo Nacional.

