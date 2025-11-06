La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que no haya apertura al diálogo sobre la cesantía en el proceso de reforma del Código Laboral.
El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, consideró que sería grave cerrar la puerta a la discusión de un tema tan relevante, ya que ello contravendría el principio de libertad y concertación que debe regir en los procesos legislativos.
Viro llamó a que la modificación sobre cesantía vuelva a discutirse en la Cámara de Diputados, con la participación tanto del sector empresarial como de los legisladores, para alcanzar un consenso que beneficie al país.
El dirigente empresarial recordó que el régimen de cesantía no ha sido actualizado en 23 años y que su revisión es necesaria para impulsar la creación de empleos formales y proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Indicó que la mayoría de los trabajadores dominicanos pertenecen al sector informal, por lo que una revisión equilibrada del Código y del régimen de cesantía podría contribuir a revertir esa tendencia.
La ANEIH reiteró su llamado a las autoridades legislativas a mantener el espíritu de concertación que ha caracterizado las reformas laborales, buscando que la actualización del Código responda al interés común de promover el empleo digno, la competitividad empresarial y la justicia social.
