El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con presidentes de entidades bancarias del país para analizar las perspectivas de la economía dominicana ante el actual panorama de incertidumbre global debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Expresó que, ante el panorama internacional convulso y condiciones financieras más restrictivas en los mercados globales, el ente emisor procurará que las entidades de intermediación financiera mantengan niveles adecuados de liquidez que contribuyan a sortear la elevada incertidumbre.

En ese sentido, el Banco Central decidió aplazar hasta enero del 2027 el retorno de unos RD$ 46 mil millones de facilidades de liquidez, que estaban previstos para reintegrarse a partir de junio del 2026.

Con esta medida se neutraliza el efecto que dichos retornos hubiesen tenido sobre la liquidez bancaria, evitando incrementos abruptos en las tasas de interés y manteniendo la certidumbre para las decisiones de financiamiento e inversión de los hogares y sectores productivos.

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En efecto, el gobernador destacó que el sistema financiero mantiene un índice de solvencia de 18.5 % en febrero de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10 %. Adicionalmente, el coeficiente de morosidad fue de 1.8 % en marzo de 2026, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 21.3 % y sobre los activos (ROA) en 2.7 %”.

Por otro lado, el gobernador Valdez señaló que, el choque de oferta negativo originado por el conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado presiones inflacionarias ante los mayores precios del petróleo y otros insumos productivos.

Como consecuencia, la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del rango objetivo de 4 % ± 1 %, retornando al rango meta para el cierre del año, conforme se disipe el impacto del choque energético internacional.

Valdez Albizu aseguró que “la coordinación entre la política monetaria y fiscal contribuirán a mitigar los efectos del entorno internacional adverso sobre la economía dominicana.

En ese sentido, el BCRD se mantendrá monitoreando el potencial impacto de la guerra en Medio Oriente, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas que procuren el cumplimiento de la meta de inflación y a la estabilidad macroeconómica”.

“El conflicto en el Medio Oriente encuentra a República Dominicana en un proceso de recuperación económica, con un crecimiento interanual de 5.1 % en marzo y de 4.1 % acumulado durante el primer trimestre de 2026”, destacó Valdez Albizu.

Asimismo, se destaca el dinamismo de las actividades generadoras de divisas, que ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso de 6.1 % al 8 de mayo

¿Cómo encuentra la guerra Medio Oriente a la economía dominicana?

Eexplicó que la tasa de interés activa de la banca múltiple se ha mantenido estable en los cuatro meses del año, ubicándose en torno al 13 %. Específicamente, al cierre de abril de 2026 se observaron tasas de interés para préstamos al sector construcción de 12.2 %, al comercio de 12.4 % y a la manufactura de 10.9 %.

En ese orden, indicó que los préstamos al sector privado en moneda nacional se han dinamizado, con una expansión interanual de 9.4 % al cierre de abril.

Señaló que los sectores que están recibiendo mayores flujos de financiamiento en moneda nacional son: construcción (crecimiento interanual de 23.0 %), comercio (18.9 % interanual) y manufactura (18.7 % interanual). Asimismo, los agregados monetarios están registrando tasas de crecimiento consistentes con el ritmo de expansión del producto interno bruto nominal.

¿Qué dijeron los ejecutivos bancarios?

Por parte del sector bancario, Cristopher Paniagua, Banco Popular; Steven Puig, Banco BHD; y Fausto Pimentel, Banco Santa Cruz, expresaron su voluntad de diálogo y disposición de colaboración, como en otros episodios de adversidad, para explorar mecanismos que permitan enfrentar el entorno de incertidumbre global, garantizando el financiamiento de los sectores productivos.

Resaltaron, además, “la confianza que proyecta la economía dominicana, reflejada en los flujos sostenidos de inversión extranjera directa y su probada capacidad de resiliencia”.

La delegación de presidentes de entidades bancarias estuvo compuesta por Leonardo Aguilera, del Banco de Reservas; Fidelio Despradel, del BHD; Javier Rodríguez Zelnick, José Antonio Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez, del Banco López de Haro; Jabar Singh, de Banco Scotiabank; Christian Lazarus, de Citibank; Juan Carlos Carniero, de Banesco; Víctor Virgilio Méndez, de Banco Vimenca; Andrés Bordás, de Banco Ademi; Edgar del Toro, de Banco Caribe; y Luis Bogaert, de JMMB Bank.

Por su parte, el gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; el subgerente y la directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González y Elina Rosario, respectivamente; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y el director de Tesorería, José Perdomo.

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