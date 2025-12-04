El presidente Luis Abinader relanzó el programa Mi Vivienda, que contempla la construcción de 8,381 apartamentos en una iniciativa destinada a ampliar el acceso a un hogar digno para las familias dominicanas.

El ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, explicó que el programa ofrece requisitos transparentes para asegurar que el beneficio llegue a quienes lo necesitan.

Señaló que el Gobierno otorga un subsidio que representa casi un 50 % del valor de la vivienda, junto con el bono Itbis y otros aportes que elevan la ayuda estatal a RD$ 1.2 millones.

Agregó que las familias que antes pagaban RD$ 7,000 o RD$ 10,000 mensuales por alquileres en condiciones precarias hoy destinan ese mismo monto a pagar la cuota de su propio hogar.

“Sin estas ayudas del Gobierno hubiera sido imposible que esas familias puedan tener ese sueño de tener una vivienda propia”.

El funcionario informó que, además de los requisitos para los beneficiarios, los proyectos habitacionales también deben cumplir criterios estrictos.

Entre ellos, la integración de contadores inteligentes, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit eléctrico nacional.

Además, anunció que, en esta primera etapa se ha recibido 33 proyectos postulados, que contemplan 8,381 unidades habitacionales, de las cuales 19 proyectos ya están calificados y habilitados con la meta de impactar a 25,000 personas.

En el Gran Santo Domingo destacan el Distrito Nacional, proyectos calificados; Santo Domingo Este: 1,749 unidades; Santo Domingo Norte, más de 2,000 unidades; Santo Domingo Este casi 1,500 unidades; San Antonio de Guerra, 780 unidades, y Boca Chica más de 200 unidades.

También, explicó que existen proyectos calificados en diversas provincias del interior del país, abarcando el 38 % del territorio nacional y dijo que, el primer proceso de convocatoria del programa Mi Vivienda recibió 150,000 solicitudes, y se espera que esta nueva fase supere el medio millón.

