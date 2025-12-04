El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, afirmó que se aprobará el Código de Trabajo y después la reforma de la Seguridad Social en la República Dominicana, en el marco del XVIII Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social (OISS), celebrado en Asunción, Paraguay.

Olivares Ortega explicó que en la actual legislatura se aprobará la reforma del Código de Trabajo, un paso fundamental para adecuar las relaciones laborales a los desafíos del siglo XXI.

Calificó la modificación como una "aspiración nacional largamente esperada y necesaria" para fortalecer la protección de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, impulsará, en el marco tripartita y con el más amplio consenso social, una reforma de la seguridad social que sea justa y confiable para todos, muy especialmente para los trabajadores”, manifestó el titular de Trabajo.

En el evento, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana recibió un reconocimiento, por su desempeño al frente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) durante el periodo de la pandemia de la COVID-19.

La distinción fue recibida por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó que, en un periodo marcado por desafíos inéditos y oportunidades de innovación social, haber representado a la República Dominicana ha sido una experiencia que honra de manera permanente al país.

El funcionario valoró que, en sus setenta años de existencia, la OISS ha sido guía técnica, puente de diálogo y motor de reformas que han elevado la protección social de millones de personas.

“La OISS ha sabido evolucionar, adaptarse y anticipar cambios, siempre fiel a la misión de contribuir a sistemas de seguridad social más inclusivos, sostenibles y solidarios”, afirmó.

El ministro resaltó además que este congreso, dedicado a las prospectivas de futuro de la seguridad social, confirma que Iberoamérica está mirando hacia adelante. Explicó que los desafíos del envejecimiento demográfico, las transformaciones del mercado laboral, la digitalización y la protección frente a nuevos riesgos emergentes exigen pensar con audacia, planificar con rigor y actuar con responsabilidad.

Finalmente, Olivares señaló que el reconocimiento recibido no constituye solo un honor personal ni institucional, sino también un recordatorio del compromiso asumido con Iberoamérica y de la responsabilidad de seguir trabajando, desde cada país y cada espacio de diálogo, por sistemas de seguridad social más justos, eficientes y humanos.

De su lodo, Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS, agradeció al ministro Olivares por el apoyo y la colaboración brindados a la entidad, especialmente durante la aprobación de la Carta Iberoamericana, documento histórico que invitó a los países a renovar su pacto social y colocar la protección social en el centro de sus políticas públicas, como eje de desarrollo y cohesión social.

