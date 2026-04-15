El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el país se prepara para lanzar en noviembre la segunda ronda petrolera, con el objetivo de profundizar el conocimiento del potencial hidrocarburífero nacional bajo criterios de sostenibilidad, rigor técnico e interés público.
Asimismo, destacó los avances alcanzados por el país en el desarrollo de energías renovables, que ya supera el 25 % de la generación eléctrica del sistema, consolidando una matriz más limpia y resiliente.
En ese sentido, subrayó que la experiencia dominicana en la integración de fuentes renovables representa un punto de valor para el intercambio técnico y la cooperación con otros países de la región.
Ante esto, República Dominicana y Surinam avanzan en la identificación de oportunidades de cooperación en materia de hidrocarburos y desarrollo energético.
Ambas partes abordaron temas vinculados a la exploración de petróleo y gas, así como posibles proyectos mineros y energéticos, en un contexto regional marcado por la relevancia de los recursos naturales y la transición hacia matrices energéticas más diversificadas.
El canciller surinamés, Melvin Bouva, valoró el acercamiento entre ambas naciones y resaltó el interés de Surinam en continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y desarrollo sostenible, donde existen oportunidades de aprendizaje mutuo y colaboración técnica.
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