El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que el Estado dominicano no ha aprobado, promovido ni evalúa en este momento ningún proyecto de explotación minera en la Cordillera Septentrional. La declaración fue realizada durante una reunión con el padre Nino Ramos, centrada en las inquietudes en torno a la exploración en esa zona del país.

Santos planteó que ese es “lo primero a establecer” ante el debate público: no hay planes de explotación minera en la Cordillera Septentrional desde la posición oficial del Gobierno. En ese sentido, dijo que tanto él como el presidente de la República han reiterado públicamente el mismo mensaje y que volvió a confirmarlo en el encuentro.

El ministro reconoció, sin embargo, que sí existen concesiones de exploración en el área. Precisó que esos permisos fueron otorgados en julio de 2022, es decir, antes de su llegada al cargo en agosto de 2024. Según explicó, se trata de un derecho de exploración concedido por el Estado, pero subrayó que en ningún sentido implica una obligación de otorgar posteriormente derechos de explotación.

Para Santos, la exploración es una práctica que el país considera relevante no solo en la Cordillera Septentrional, sino también en otros puntos del territorio nacional, donde —según indicó— se han realizado procesos similares. Aun así, insistió en que el hecho de que existan concesiones de exploración no significa que el Estado esté comprometido a autorizar explotación minera.

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En el plano institucional, Santos remarcó que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la facultad de otorgar derechos de explotación. Señaló que, de acuerdo con lo expuesto en su intervención, la única figura autorizada para conceder esos derechos es el presidente de la República, quien —según el ministro— ha reiterado que no existen planes de explotación minera en la Cordillera Septentrional.

“Hoy aquí de nuevo lo reiteramos”, concluyó Santos, al reafirmar que el Gobierno no contempla proyectos de explotación en esa cordillera, pese a la existencia de permisos de exploración concedidos con anterioridad.

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