Gobierno mantiene sin cambios los precios de las gasolinas, el gasoil y el GLP; bajan otros cuatro combustibles

Los precios de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP) permanecerán sin variación durante la semana del 20 al 26 de junio, mientras que el avtur, el kerosene y dos tipos de fuel oíl registrarán reducciones, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

De acuerdo con la institución, el Estado destinará RD $399.4 millones para evitar alzas en los combustibles de mayor consumo, en un contexto marcado por el incremento de los precios internacionales del petróleo. El crudo West Texas Intermediate (WTI) promedió US$81.24 por barril durante la semana analizada.

La medida mantiene congelados los precios de la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil regular, el gasoil óptimo y el GLP. Según las autoridades, este esquema se mantendría durante los próximos 90 días siempre que el precio internacional del petróleo no supere los US$95 por barril.

En contraste, el avtur disminuirá RD$22.53 por galón y se venderá a RD$244.47. El kerosene bajará RD$23.40 y costará RD$279.80 por galón. Asimismo, el fuel oíl #6 reducirá su precio en RD$17.19, hasta RD$168.96 por galón, mientras que el fuel oíl 1 %S descenderá RD$15.30 y se comercializará a RD$191.51.

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Para la semana del 20 al 26 de junio, los combustibles tendrán los siguientes precios:

Gasolina premium: RD$341.10 por galón.

Gasolina regular: RD$310.50 por galón.

Gasoil regular: RD$262.80 por galón.

Gasoil óptimo: RD$293.10 por galón.

Avtur: RD$244.47 por galón.

Kerosene: RD$279.80 por galón.

Fuel oíl #6: RD$168.96 por galón.

Fuel oíl 1 %S: RD$191.51 por galón.

GLP: RD$137.20 por galón.

Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico.

La tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$59.32 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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