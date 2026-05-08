República Dominicana avanza en la elaboración de su Política Energética Nacional 2050, una estrategia con la que busca redefinir el futuro del sector y fortalecer la seguridad energética del país.

La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, señaló que el país enfrenta retos importantes, pero también oportunidades para transformar su realidad energética mediante una estrategia enfocada en el acceso a la energía, la diversificación de la generación y el impulso de las energías renovables.

“Esto no solo contribuirá a nuestra independencia energética, sino que también permitirá posicionar a República Dominicana como una líder en la transición hacia un modelo sostenible en la región”, afirmó.

La coordinadora residente del Sistema de ONU en República Dominicana, Julia Sánchez, señaló que el país se ha convertido en la “envidia de la región”, al recordar el crecimiento, desarrollo y estabilidad que se ha registrado en República Dominicana en las últimas dos décadas.

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“Tenemos un marco de cooperación de duración de cinco años que ha sido acordado por el Gobierno dominicano y nos comprometemos a apoyar a República Dominicana para lograr un desarrollo resiliente, sostenible e inclusivo”, indicó la representante de esa entidad internacional.

De su lado, la oficial a cargo de la Unidad de Energía de la Cepal, Mariana Gil, manifestó que el sector energético tiene un impacto en diferentes aspectos de la economía, en la competitividad social y la sostenibilidad ambiental.

“Para la Cepal, la transición no es solo el cambio de una matriz, sino que es una oportunidad para impulsar nuevos estilos de desarrollo que permitan cerrar brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y generar empleo”, resaltó.

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