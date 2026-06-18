Los gastos del Gobierno Central en propaganda y publicidad, así como en ayudas y donaciones ocasionales a personas y hogares, alcanzaron RD$ 58,254.9 millones entre septiembre de 2020 y mayo de 2026, según datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Más de RD$ 36 mil millones en publicidad oficial

Las cifras oficiales indican que, durante el período analizado, el Estado destinó RD$ 36,417 millones a publicidad y propaganda gubernamental, equivalente a un promedio anual de RD$ 6,434.1 millones.

En paralelo, las ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas —renglón que agrupa diversas transferencias y asistencias directas— sumaron RD$ 21,837.9 millones, para un promedio anual de RD$ 3,858.3 millones.

La suma de ambas partidas representa un gasto promedio de RD$ 10,292.4 millones por año.

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El gasto aumentó en los años recientes

Los registros muestran una tendencia ascendente en los desembolsos destinados a estos conceptos durante gran parte del período.

Mientras en los últimos cuatro meses de 2020 el gasto combinado alcanzó RD$ 1,263.4 millones, para 2024 la cifra se elevó a RD$ 14,214.1 millones, el nivel más alto de toda la serie observada.

En 2025, los desembolsos en propaganda y ayudas directas totalizaron RD$12,404.8 millones. Entre enero y mayo de 2026 ya se habían ejecutado RD$2,783.6 millones adicionales.

Evolución anual del gasto (en millones de pesos)

Año Propaganda y publicidad Ayudas y donaciones Total Sept.-dic. 2020 1,263.4 – 1,263.4 2021 3,393.2 3,722.9 7,116.2 2022 6,007.1 3,215.3 9,222.4 2023 7,533.9 3,716.4 11,250.3 2024 9,385.3 4,828.8 14,214.1 2025 7,782.5 4,622.3 12,404.8 Ene.-mayo 2026 1,051.5 1,732.0 2,783.6 Total 36,417.0 21,837.9 58,254.9

Debate sobre el espacio fiscal

Los datos adquieren relevancia en medio de las discusiones sobre las finanzas públicas y las limitaciones presupuestarias planteadas por las autoridades para enfrentar distintos compromisos de gasto.

Especialistas en política fiscal han señalado que el análisis de las prioridades presupuestarias constituye un elemento clave para evaluar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la eficiencia en el uso de los recursos estatales.

La publicidad gubernamental forma parte de las partidas ordinarias de comunicación institucional de las entidades públicas. Por su parte, las ayudas y donaciones ocasionales corresponden a transferencias dirigidas a personas y hogares mediante distintos mecanismos de asistencia social contemplados en el presupuesto nacional.

Las cifras citadas provienen de los informes de ejecución presupuestaria elaborados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) para el período comprendido entre septiembre de 2020 y mayo de 2026.